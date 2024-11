Black Friday e Cyber Monday: attenzione alle truffe online

Quando arrivano i periodi delle grandi offerte, c’è sempre tanto entusiasmo tra gli utenti che non vedono l’ora di acquistare qualcosa che tenevano d’occhio da tempo. Allo stesso tempo c’è un altro aspetto molto importante: bisogna fare attenzione alle truffe che purtroppo si prendono gioco delle persone. In occasione dei due eventi più grandi, ovvero il Black Friday e il Cyber Monday, bisogna tenere gli occhi particolarmente aperti.

Truffe sempre più ingegnose grazie all’AI

Secondo un’analisi di Acronis, durante i picchi di shopping le truffe online diventano più complesse. Nel caso in cui non aveste mai sentito parlare delle campagne “Phish n’ Ships”, queste vengono ideate appositamente per sfruttare tecniche SEO avanzate per attirare i consumatori su siti fraudolenti. Questi siti, camuffati da negozi online, sottraggono dati personali e finanziari degli utenti, spesso senza che le vittime se ne accorgano immediatamente.

Le truffe più comuni

Ecco alcune delle frodi più diffuse in questo periodo:

Falsi coupon: link che promettono sconti ma conducono a siti malevoli;

link che promettono sconti ma conducono a siti malevoli; Siti di shopping contraffatti: rubano credenziali di accesso o infettano i dispositivi con malware;

rubano credenziali di accesso o infettano i dispositivi con malware; Finti accessi a sconti: richiedono un pagamento anticipato per codici sconto che non arrivano mai;

richiedono un pagamento anticipato per codici sconto che non arrivano mai; Verifica dell’account: siti fraudolenti chiedono conferme di accesso per sottrarre dati;

siti fraudolenti chiedono conferme di accesso per sottrarre dati; False notifiche di consegna: invitano a cliccare su link pericolosi spacciandosi per tracker di spedizioni;

invitano a cliccare su link pericolosi spacciandosi per tracker di spedizioni; False conferme di ordine: inducono l’utente a cliccare su link per correggere un presunto errore nell’ordine;

inducono l’utente a cliccare su link per correggere un presunto errore nell’ordine; Falsi buoni regalo e organizzazioni di beneficenza: attirano con offerte allettanti ma inesistenti.

Rischi per consumatori e aziende

Queste truffe non minacciano solo i privati. Molti acquisti vengono effettuati da dispositivi aziendali, esponendo le organizzazioni, in particolare le piccole e medie imprese, a violazioni dei dati e attacchi informatici.

Campagne come “Phish n’ Ships” dimostrano quanto gli hacker siano abili nel sfruttare falle nei sistemi di sicurezza per colpire non solo i consumatori, ma anche le aziende e i loro fornitori.

Come proteggersi