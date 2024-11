È stata svelata una grande operazione contro la pirateria online, denominata “Taken Down“. Quest’ultima è stata portata avanti dalla Procura di Catania e la Polizia Postale. In collaborazione con diversi enti ed autorità internazionali. Rappresenta un importante obiettivo raggiunto per contrastare la lotta alla pirateria audiovisiva. L’operazione ha coinvolto oltre 270 agenti. Si è estesa a quindici regioni italiane, e sei Paesi europei. A tal proposito si è presso Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. Nella dichiarazione l’AD ha espresso l’orgoglio dell’azienda per aver partecipato a tale operazione.

Sky Italia collabora ad una recente operazione antipirateria

Duilio ha definito “straordinario” l’intervento che ha permesso di smantellare una complessa organizzazione criminale operante su scala internazionale. Inoltre, l’AD ha espresso un sentito ringraziamento agli enti coinvolti. Facendo riferimento al lavoro sinergico che ha portato a un risultato così significativo. Il contributo di Sky Italia all’operazione sottolinea il ruolo chiave delle aziende private. Quest’ultime supportando le autorità pubbliche nella lotta contro un fenomeno che ha conseguenze devastanti per l’industria audiovisiva, possono fare la differenza.

La pirateria, infatti, non si limita a privare le aziende dei legittimi ricavi, ma compromette anche migliaia di posti di lavoro lungo l’intera filiera, dalle produzioni ai fornitori di servizi. Un aspetto fondamentale evidenziato nel commento di Duilio è l’importanza di strumenti tecnologici come Piracy Shield. Tale tecnologia permette di agire con rapidità per limitare la diffusione illegale dei contenuti. Integrata con operazioni su larga scala come “Taken Down,” contribuisce a rendere più incisivo il contrasto a un fenomeno che si evolve costantemente.

La pirateria audiovisiva è un problema globale che richiede collaborazioni internazionali. Il successo di tale operazione dimostra che la cooperazione tra autorità, aziende e organizzazioni specializzate può produrre risultati concreti. Ciò riducendo i danni economici e proteggendo i diritti di chi lavora nel settore e dei consumatori stessi. Combattere la pirateria non è solo una questione di protezione del profitto, ma anche di tutela dell’innovazione, della creatività e del lavoro che tale industria genera.