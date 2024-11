Le nuove strategie e i progetti dei costruttori del comparto automobilistico proseguono e sono sempre più interessanti ma non mancano, purtroppo, problemi legati alla crisi del settore. Un esempio è il costruttore tedesco Volkswagen che da un po’ di tempo sta ormai facendo i costi con problematiche legate ad una crisi che sta colpendo tante aziende. Non a caso, il costruttore di Wolfsburg necessita di ridurre i costi e ciò avrebbe come conseguenza molti licenziamenti dei i lavoratori.

Nelle scorse ore il CEO del marchio tedesco, Thomas Schaefer, avrebbe fatto intuire che sarà del tutto difficile riuscire ad evitare i licenziamenti previsti ma non solo. Volkswagen sembrerebbe essere anche impossibilitato ad evitare la chiusura di alcuni stabilimenti in Germania. Non dimentichiamo che la casa automobilistica tedesca ha come obiettivo il taglio di ben 4 miliardi di euro di costi. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità giunte direttamente da Volkswagen.

Volkswagen: difficile evitare i licenziamenti

La situazione per il costruttore automobilistico Volkswagen diventa sempre più difficile e al tempo stesso delicata. In seguito alla crisi che sta colpendo diverse realtà del settore delle quattro ruote, le decisioni da prendere sono ormai quasi del tutto imminenti.

Il costruttore tedesco, come anticipato, punta a tagliare i costi per 4 miliardi di euro. Una somma inevitabilmente altissima e che richiede, di conseguenza, prese di posizione importanti. Nelle scorse ore il CEO ha lasciato intendere che evitare il licenziamento dei lavoratori e la chiusura di alcuni stabilimenti sarà un obiettivo del tutto difficile. Non dimentichiamo che oltre ai licenziamenti e alla chiusura degli stabilimenti, la casa automobilistica di Wolfsburg avrebbe chiesto ai suoi dipendenti di accettare una riduzione del 10% sullo stipendio. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per capire realmente quali saranno le decisioni che Volkswagen dovrà obbligatoriamente prendere per tagliare i costi.