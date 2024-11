iPhone 16: la sua fotocamera è tra le migliori, il test di DxOMark

DxOMark ha esaminato le capacità fotografiche e video di iPhone 16, il modello base della gamma, che condivide le stesse fotocamere del 16 Plus. Il risultato? Un punteggio complessivo di 147, che lo posiziona al 20° posto nella classifica generale e al 3° nella categoria Premium. Non male per un dispositivo di questa fascia.

iPhone 16 e la sua fotocamera: cosa funziona e cosa no

La fotocamera principale da 48 MP, supportata dal nuovo chip A18, si comporta bene in molte situazioni. A primo impatto si possono notare i colori naturali, soprattutto quando viene immortalata la pelle umana. Anche l’esposizione è davvero precisa e generalmente il livello di dettaglio negli scatti è buono, specialmente in condizioni di luce intensa, ma in ambienti più scuri si nota una perdita di nitidezza.

Il punto debole è lo zoom, che raggiunge 116 punti. La mancanza di un teleobiettivo dedicato si fa sentire, anche se il software cerca di compensare. Le foto ultra-grandangolari, invece, sono soddisfacenti, ma non eccellenti. C’è anche qualche problema con artefatti visivi, come flare e cambi di tonalità, che in certi scatti possono disturbare.

Video: stabilizzazione e colori al top

I video sono un punto forte dell’iPhone 16, che totalizza 154 punti in questa categoria. La stabilizzazione funziona davvero bene, rendendo le riprese fluide anche in movimento. I colori sono vivaci e ben bilanciati, mentre i dettagli restano nitidi in buona parte delle situazioni. Anche qui, però, le scene poco illuminate mettono in difficoltà il sensore, con una leggera perdita di definizione e qualche artefatto visivo.

Pur non avendo le capacità dei modelli Pro, l’iPhone 16 regge bene il confronto nella sua fascia di prezzo. Supera dispositivi come il Galaxy S24 Ultra, posizionandosi 8 posti sopra nella classifica DxOMark.

In sintesi, è un dispositivo equilibrato: se cerchi uno smartphone affidabile per foto e video di buona qualità senza spendere una fortuna, l’iPhone 16 potrebbe essere un’ottima scelta. Certo, ha i suoi limiti, ma le ottimizzazioni software e le prestazioni solide lo rendono un prodotto interessante per molti utenti.