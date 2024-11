Il Black Friday 2024 è arrivato e anche l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di celebrare questo evento a suo modo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo con tante nuove offerte di rete mobile estremamente interessanti. Si tratta di offerte di tipo operator attack, quindi attivabili dai nuovi clienti provenienti dagli operatori telefonici rivali ed hanno un prezzo di partenza davvero molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, per il Black Friday 2024 si rinnova il super catalogo di offerte

Per festeggiare il noto evento del Black Friday 2024 il noto operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di dire la sua. Come già accennato in apertura, l’operatore ha infatti deciso di rinnovare appositamente il suo catalogo con tante nuove proposte davvero sorprendenti e soprattutto a basso costo.

Le offerte in questione sono di tipo operator attack, quindi attivabili dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici rivali. Tra questi, sono inclusi i seguenti:

Iliad, Fastweb, NTmobile, CoopVoce, PosteMobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, Plintron.

Una di queste nuove offerte mobile è quella denominata WindTre GO 150 XS 5G Digital AutoPay. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari anche al 5G. Il bundle di questa offerta arriva poi ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a soli 5,99 euro al mese scegliendo il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica.

Gli utenti potranno scegliere anche il metodo di pagamento tramite credito residuo usufruendo della stessa offerta. In questo caso, si tratterà dell’offerta gemella denominata WindTre GO 150 XS 5G Digital.