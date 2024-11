La casa automobilistica Abarth nel corso degli anni ci ha insegnato ad apprezzare modelli in grado di combinare look, grazie ad un’estrema cura dei dettagli, ad un’esperienza di guida ottimale. Non a caso, stiamo parlando di un costruttore che è riuscito a farsi seguire grazie ad un lavoro di team di professionisti che si sono sempre impegnati al fine di rispondere ai canoni di un marchio sportivo, ma al tempo stesso attento ai dettagli. Se prendiamo come esempio la Abarth 600e, infatti, ci troviamo davanti ad una vettura che si contraddistingue per una serie di elementi che non passano inosservati.

Tra questi, proprio il mix tra innovazione e tradizione come conseguenza della volontà di portare avanti sia un look e uno stile classico che uno moderno, in grado di adattarsi alle esigenze degli attuali utenti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli della Abarth 600e.

Abarth 600e: le caratteristiche della nuova elettrica

Partiamo con l’analisi delle caratteristiche tecniche che contraddistinguono questo modello elettrico del costruttore automobilistico italiano. Il veicoli si basa su un motore elettrico in grado di erogare una potenza di 280 cavalli nella versione Scorpionissima e 240 cavalli nella Turismo. Per quanto riguarda l’accelerazione sappiamo che la Scorpionissima è in grado effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, mentre la versione Turismo effettua uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. 200 km/h invece la velocità massima per entrambe le versioni. In merito all’autonomia, sappiamo che la 600e ospita la batteria da 54 kWh, unità già presente sulla Fiat 600e, ed è in grado di offrire un’autonomia di 334 chilometri (ciclo WLTP).

Non passa inosservato l’abitacolo realizzato con il contributo del Team di Ergonomia. Presenti, infatti, sedili Sabelt, strumentazione e volante sportivo a due razze che si contraddistingue grazie alla presenza di inserti in pelle e Alcantara. Dettagli che si rifanno a veicoli iconici come la 131 Rally del marchio Abarth.

Prezzi a partire da 42.950 euro per la Turismo e da 48.950 euro per la Scorpionissima.