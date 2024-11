Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre a lavoro per introdurre nuove funzionalità. In tal modo si intende migliorare interamente l’esperienza degli utenti. A tal proposito, sta arrivando una nuova interessante innovazione. Si tratta degli indicatori di digitazione. Quest’ultimi permettono di sapere in tempo reale quando un interlocutore sta scrivendo un messaggio o registrando un audio. Come funziona la nuova funzione?

WhatsApp introduce gli indicatori di digitazione

Con tale modifica, la piattaforma ha deciso di rinnovare l’interfaccia grafica. Nello specifico, sono state sostituite le classiche diciture “sta scrivendo” e “sta registrando un audio” con delle icone visibili all’interno della chat. Apparirà una piccola bolla con tre puntini animati quando il contatto sta digitando un messaggio. Mentre un’icona a forma di microfono appare quando l’utente sta registrando un audio. Tale nuovo approccio, oltre ad essere visivamente più moderno, si distingue per il suo design semplice ed elegante. Quest’ultimo è anche accompagnato da animazioni discrete che non distraggono durante l’utilizzo.

Nelle conversazioni individuali, le icone sono presentate in una tonalità di grigio uniforme. Ciò contribuisce a fornire un aspetto sobrio e pulito. Nelle chat di gruppo, invece, WhatsApp ha scelto di aggiungere un tocco di personalizzazione. Gli indicatori di digitazione assumono il colore associato all’avatar del partecipante che sta scrivendo o registrando. Dettaglio che rende più immediato identificare l’autore del messaggio in arrivo.

Tali novità sono attualmente disponibili per gli utenti che partecipano al programma Beta di WhatsApp su Android. Ci sono però anche alcuni utenti della versione stabile dell’app, sia su Android che su iOS, che hanno già iniziato a notare la presenza di tali aggiornamenti. Segno che il rilascio potrebbe essere imminente per un maggior numero di utenti. Con il continuo rilascio di funzionalità innovative, WhatsApp si conferma una delle app più attente alle esigenze degli utenti. Ciò puntando su un equilibrio tra semplicità d’uso e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.