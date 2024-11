WhatsApp, da semplice app per conversazioni personali, si è evoluta in una piattaforma completa che integra aziende, canali e community. Questa trasformazione ha portato il modello WhatsApp-Business a contare oltre 200 milioni di iscritti al mese. Cosa che ha generato un numero sempre più alto di messaggi pubblicitari inviati agli utenti comuni.

WhatsApp: come funzioneranno le nuove opzioni di gestione

Attualmente, l’unica soluzione per bloccare la pubblicità è interrompere tutte le comunicazioni da un’azienda. Cosa che però potrebbe compromettere l’accesso a informazioni importanti. Come aggiornamenti sugli ordini o codici di autenticazione. Meta, la società madre di WhatsApp, ha così deciso di affrontare questa problematica. Infatti, presto sarà possibile scegliere quali messaggi ricevere e sospendere temporaneamente quelli di marketing. Mantenendo invece quelli di servizio o di autenticazione.

A tal proposito, l’azienda, sta sperimentando nuovi strumenti che permetteranno di personalizzare il tipo di comunicazioni che desideriamo ricevere. Le società che utilizzano l’API di WhatsApp, infatti, inviano messaggi divisi in quattro categorie principali. Ovvero, marketing, utilità, autenticazione e servizio. Con le nuove funzioni, le persone potranno così indicare le loro preferenze attraverso pulsanti dedicati come “interessato/non interessato” o “stop/riprendi”.

Questa innovazione consentirà, ad esempio, di sospendere gli annunci durante periodi meno rilevanti e riattivarli in momenti specifici, come le festività o i saldi. Meta ha annunciato che la fase di test sarà avviata a livello mondiale, con l’obiettivo di rendere operativa la funzionalità in tempi più o meno brevi. La rinomata piattaforma di messaggistica istantanea, come risaputo, è in costante evoluzione. Ciò che la spinge ad aggiungere sempre novità ed aggiornamenti e l’interesse che essa rivolge nei confronti dei suoi utilizzatori più fedeli. Infatti l’App è sempre molto attenta ad analizzare con attenzione i feedback ricevuti, così da cercare di garantire un’esperienza d’uso che sia utile ed altamente apprezzata. Infatti, non è un caso, che essa, ancora oggi, detenga il ruolo di leader indiscusso nel suo settore.