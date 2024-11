Il Black Friday 2024 sta conquistando milioni di consumatori in tutto il mondo. In particolare grazie ad una pluralità di promozioni davvero straordinarie che coinvolgono una vasta tipologia di prodotti, dalla tecnologia agli elettrodomestici. Tra le proposte più interessanti vi sono la PS5 Digital Edition con Fortnite a 374,99€, il Google Pixel 9 Pro da 128GB a 899€ e il Samsung GalaxyS24 Ultra, il cui prezzo scende a 989€ rispetto agli originari 1.299€. Anche il settore degli smart speaker non delude, con l’Echo Dot di quinta generazione disponibile a soli 25€.

Novità Black Friday: Google rinnova la sua intelligenza artificiale

Ma non è finita qui. Questo Black Friday porta con sé numerose soluzioni per la casa, come il Dreame X40 Ultra e il Roborock Qrevo Curv. I quali offrono opportunità imperdibili per chi è alla ricerca di una tecnologia domestica assolutamente all’avanguardia. Nel campo della telefonia, invece troviamo i pieghevoli come il Motorola Razr 50 Ultra a 778,99€. Per gli appassionati di fitness, l’Amazfit Balance diventa più accessibile, passando da 199€ a 169€. Interessante anche la proposta per gli amanti degli audiolibri, che possono sottoscrivere un abbonamento di 90 giorni ad Audible per soli 2,97€.

In concomitanza con il periodo di sconti, Google introduce nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, rendendo la tecnologia più intuitiva e accessibile. Tra questi vi è l’ aggiornamento della funzione “Cerchia e Cerca” che introduce un pulsante dedicato. In modo da semplificare l’interazione e risolvere le criticità emerse con l’aumento delle opzioni disponibili.

A tal proposito, Mishal Rahman ha confermato che tale innovazione è in fase di distribuzione per un pubblico sempre più vasto. Ecco perché presto sarà disponibile per tutti. In più, la nuova versione di ColorOS 15 Global di OPPO includerà “Cerchia e Cerca”, estendendone l’utilizzo. Questo sviluppo sottolinea l’impegno di Google nel migliorare continuamente la sua esperienza d’uso. L’azienda Infatti sta preparando le basi per le novità che accompagneranno l’ arrivo di Android 16.