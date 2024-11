Ho avuto la possibilità di provare il nuovissimo flagship Android con Qualcomm Snapdragon 8 Elite; parliamo del Realme GT 7 Pro, un concentrato di potenza e tecnologia che, onestamente, non mi aspettavo. Il nuovo chipset dell’azienda americana è veramente un game changer in moltissime operazioni. Il costo del terminale è da top di gamma, ma bisogna ammettere che ci sono sconti interessanti se lo acquisterete prima di Natale con le promo dedicate. Insomma, non perdiamo ulteriore tempo e iniziamo la disamina completa di questa ammiraglia.

Confezione

La scatola è minimal ma è oltremodo ricca; troviamo il telefono, il cavo USB Type-C e una cover molto bella e piacevole al tatto, anche se coprire un’estetica così bella è davvero un peccato. Il caricatore da 120W non è incluso nella confezione ma si può ricevere in omaggio se acquisterete il device in una sua particolare configurazione (è una promo esclusiva per i primi giorni del lancio, ne parleremo dopo).

Estetica e design

Andiamo con ordine: il Realme GT 7 Pro è un gioiello e restituisce un look elegante sin dalla prima occhiata; basta guardarlo per capire che ci troviamo di fronte ad un top di gamma assoluto. È esteticamente bellissimo, soprattutto nella sua colorazione “Mars Orange” (c’è anche in grigio, ma è più “Classic”), con una striatura molto elegante sulla parte inferiore della scocca. Il frame è in metallo, pesa 222,8 grammi ma ammetto che non si percepiscono. Le dimensioni sono di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm di spessore. Non male, lo ammetto. Non di meno, è certificato IP68 e IP69.

Display

Qui ci troviamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro; il pannello di questa ammiraglia è un AMOLED Quad-curved Display, dotato di risoluzione FHD+ (2780×1264 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco che può arrivare in certe condizioni anche a 6500 nits (un faro, praticamente). Questo è il primo schermo Eco OLED Plus co-sviluppato con Samsung e ha il supporto alla gamma colore 120% DCI-P3 Wider Gamut, super efficiente anche dal punto di vista energetico. Non manca il fingerprint ultrasonico posto sulla parte inferiore dello schermo: preciso, puntuale e velocissimo.

Hardware

Qui arriviamo al bello della recensione: la scheda tecnica. Faremo anche una menzione ad hoc per il comparto AI che è davvero ricco di features.

In prima istanza parliamo di batteria: troviamo una cella energetica in titanio da ben 6500 mAh che si ricarica via USB Type-C a 120W. L’autonomia è esagerata, inutile a dirlo e lo smartphone raggiunge il 100% della carica in soli 37 minuti. Impiega solo 13 minuti per passare al 50%, invece.

C’è una nuova camera di vapore Iceberg VC (Dual VC) che serve per tenere fresco il device anche durante l’uso più intenso. Il processore invece, è lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, il nuovo SoC di punta del chipmaker americano. È realizzato con l’architettura a 3 nanometri, promette performance da urlo sia nel gaming che nella gestione social che nell’uso di software che sfruttano l’intelligenza artificiale. Nello specifico, su AnTuTu il processore ha realizzato più di 3 milioni di punti, è composto da una CPU a 8 core che operano fino a 4,32 GHz, e da una GPU degna di una mini console. La RAM invece, è da 12 GB ma si può aggiungere in maniera “virtuale” sfruttando una features AI. Nel gaming infatti, assicura perfino i 120 fps stabili a PUBG Mobile.

Features AI e software

Partendo dal software, abbiamo Android 15 con skin Realme UI 6; ci sono elementi ripresi da iOS (lo ammetto) ma è tutto ben ottimizzato. L’interfaccia è piacevole e abbiamo perfino le Live Photo per Instagram. Non di meno, ci sono nuove icone e c’è la possibilità di condividere file con il “Touch To Share” (sì, ricorda AirDrop) ma per il momento non sarà disponibile in Europa, i temi personalizzabili, anche nella lock screen, e le Live Alert, ovvero notifiche intelligenti che richiamano le Live Activities di Apple.

Le vere chicche sono tutte legate all’AI: pensiamo alla AI Gaming Super Resolution e Frame per mantenere al massimo le performance lato gaming, oppure alla funzione AI Motion Blur che serve per eliminare la sfocatura dai video. Divertentissima la AI Sketch to Image (si possono fare però 10 utilizzi al giorno gratuiti) per creare immagini grafiche partendo da semplici “scarabocchi”. Sì, è davvero simpatica. Io mi sono divertito moltissimo con la AI Studio (con un account dedicato si hanno 5000 punti per un anno, per le ricariche attenderemo nuove dall’azienda in futuro) che serve per realizzare fotomontaggi con il proprio volto; inutile dirlo, ma “Mecha Manuel che viene dal futuro” è un figo assurdo (sì, me lo sto dicendo da solo). E pensare che fino a pochi mesi fa ci volevano ore ed ore su Photoshop per ottenere risultati simili o anche meno realistici…

Foto e video

Vi rimando alla recensione video per questo aspetto, senza scrivere troppo. Questo è un top cameraphone ma soprattutto è un top videocameraphone. Video da paura, anche in 8K. Io mi sono fermato al 4K a 60 fps ma è eccellente, per davvero.

La main camera è una Sony IMX906 da 50 megapixel con OIS, coadiuvata da una 8 Mega e da un’ulteriore 50 Mega con AI Night Vision. La selfiecam invece, è da 16 Megapixel.

Conclusioni

Per me Realme GT 7 Pro è promosso su tutti i fronti; il design, seppur mozzafiato, lo trovo un po’ banale, simile ai top Xiaomi, per intenderci, ma è comunque bellissimo. La mia considerazione è puramente soggettiva.

Il prezzo di listino è altino, ma con le promozioni esclusive si porta a casa a molto meno. Vediamole di seguito:

La variante con 12+512 GB, dal 26 novembre al 17 dicembre costerà 899,99€ (al posto di 1099,99€) presso Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert, Trony. La versione con 12+256 GB invece, sarù un’esclusiva di Amazon e, acquistandola da 29 novembre al 10 dicembre 2024, si porterà a casa a 799,99€ con in omaggio il caricatore da 120W, al posto di 999,99€.

Insomma, con le promo diventa un vero best buy; per me è un top incredibile. Brava Realme, ottimo lavoro.