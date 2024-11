A dicembre Microsoft inaugurerà una nuova era per l’uso di Windows 11. Gli utenti dei visori Meta Quest 3 e Quest 3S potranno infatti accedere al sistema operativo in una modalità completamente immersiva. Durante l’evento Ignite 2024, l’azienda ha annunciato un’anteprima pubblica che consentirà di utilizzare Windows11 direttamente dai visori. Dunque sia attraverso i PC Cloud di Windows 365, sia collegandosi a una macchina locale con il sistema operativo già installato. Questa novità punta a trasformare la realtà virtuale in un vero e proprio ambiente lavorativo multi-monitor. Un qualcosa che era già in programma e che probabilmente adesso vedrà finalmente la luce.

Il futuro del cloud: arriva Windows 365 Link

Ma le novità non terminano qui, in quanto si cerca di potenziare ancora di più tale esperienza d’uso attraverso l’aggiunta di una funzione innovativa chiamata “Volumetric Apps”. La quale permette alle applicazioni di proiettarsi nello spazio tridimensionale. Grazie a questa tecnologia, infatti sarà possibile manipolare oggetti virtuali con le mani. Cosa che apre nuove ed innumerevoli possibilità per settori come il design e l’ingegneria.

Guardando al 2025, Microsoft lancerà un dispositivo pensato per il cloud computing. Stiamo parlando di Windows 365 Link. Questo mini PC, dal costo di 339€ circa, sarà capace di accedere ai PC virtuali di Windows365 in modo rapido e sicuro. Dotato di un processore Intel, 8GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, offrirà connettività avanzata, come Wi-Fi 6E, e supporto per doppio monitor. L’obiettivo è integrare un’esperienza fluida tra hardware locale e cloud, semplificando l’accesso al sistema operativo. L’anteprima sarà disponibile in paesi come Stati Uniti, Germania e Giappone, con l’intento di espandersi successivamente anche ad altri tipi di mercati. Windows 365 Link rappresenta quindi un altro passo nella strategia di Microsoft per ridefinire il rapporto tra tecnologia fisica e virtuale. In modo da rendere il lavoro ancora più accessibile e flessibile per tutti.