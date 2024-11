Una promozione davvero da non perdere di vista è stata attivata in questi giorni su Amazon, in occasione del suo Black Friday, capace di coinvolgere il Motorola Edge 50 Fusion, uno smartphone di recente commercializzazione con specifiche tecniche di altissimo livello generale.

Il prodotto parte con dimensioni che, come da consuetudine per Motorola, sono relativamente piccole, tanto da poter arrivare a soli 161,91 x 73,06 x 7,79 millimetri di spessore, con un peso di 174,89 grammi. E’ uno smartphone estremamente portatile e facilmente utilizzabile in mobilità, con display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, una densità di 393 ppi, nonché comunque un refresh rate che si estende fino a 120Hz, garantendo anche protezione Gorilla Glass 5. Il processore resta essere più che di discreta qualità, essendo un Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, con GPU Adreno 710, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (sfortunatamente non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Correte subito sul canale Telegram dedicato ad Amazon, dove avrete i codici sconto gratis, i prodotti in regalo e scoprirete le migliori offerte in esclusiva.

Amazon Black Friday: offerta folle attiva solo oggi

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto di Motorola Edge 50 Fusion, può essere vostro con un esborso finale di soli 272 euro, contro i 399 euro previsti di listino, uno sconto di 130 euro che fa sognare il consumatore medio, sempre pronto a cercare di spendere il minimo indispensabile. Premete qui per acquistarlo.

Essendo un prodotto relativamente economico, è bene sapere che il comparto fotografico non è uno dei più forniti in circolazione, raggiungendo due sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, ed un ultragrandangolare da 13 megapixel, utilizzati per ampliare al massimo la versatilità di uno smartphone che vuole incantare anche con una batteria da 5000mAh, più che sufficiente per garantire un pieno utilizzo nel medio/lungo periodo.