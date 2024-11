Recentemente il colosso della tecnologia AMD ha fatto parlare di sé grazie al lancio ufficiale del suo processore Ryzen 7 9800X3D, CPU molto amata dai video giocatori di tutto il mondo dal momento che garantisce prestazioni davvero eccezionali ad un prezzo tutto sommato accessibile per gli amanti del settore e che soprattutto offre una longevità davvero importante, cosa che dunque esclude ulteriori acquisti per un tot di anni almeno.

Queste caratteristiche ovviamente hanno reso la CPU davvero molto desiderata al punto che siamo andati incontro ad una vera e propria carenza di merce in tutti gli store del mondo, il prodotto in questione risulta infatti esaurito sia nello store ufficiale di AMD sia presso i rivenditori terzi, ma anche su Amazon, all’interno del quale risulta indisponibile ormai da diverse settimane.

Il prezzo sale

Come se non bastasse, sembra che il colosso della tecnologia abbia dovuto aumentare il prezzo del processore da 531 € a 542 € nello store in Germania, tale aumento è giustificato dal colosso dei tassi di cambio tra dollaro ed euro che oscillano costantemente, di conseguenza l’azienda è obbligata ad adeguare il prezzo in virtù di questo fattore.

Nonostante tutto, però, a fare la differenza risulta la carenza del prodotto che sta rendendo quest’ultimo davvero molto prezioso facendone salire il prezzo alle stelle, in Germania infatti alcuni rivenditori terzi lo vendono addirittura ad un prezzo oscillante intorno ai 700 €, in America è possibile trovarlo a prezzi che oscillano tra i 600 e i 700 $, decisamente lontani dai 479 $ del prezzo consigliato da AMD.

Non si sa bene quando il prodotto in questione tornerà disponibile sul larga scala, inutile sottolineare che si tratta di un passo indispensabile per assistere ad una normalizzazione del prezzo che prima di allora non accennerà a scendere, ma anzi probabilmente continuerà a salire vista la rarità del prodotto che risulta esaurito su tutte le piattaforme di e-commerce.