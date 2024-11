Il mercato più importante probabilmente del mondo per quanto riguarda la tecnologia è rappresentato dagli smartphone, quest’ultimo muove infatti miliardi di dollari ogni anno e ovviamente mostra numeri di importante valore sia statistico che economico, un nuovo anno sta per lasciarci e ovviamente per le aziende è importante tirare i conti facendo i confronti con i vari trimestri del 2024 ma anche i corrispondenti trimestri del 2023, proprio a questo serve l’ultimo report finanziario portato avanti da Counterpoint Research, il quale ha mostrato i dati finanziari del mercato degli smartphone per quanto riguarda l’America con tutte le conclusioni del caso, vediamo insieme che cosa è venuto fuori.

Apple domina senza rivali

I dati in questione sono abbastanza inequivocabili, a farla da padrone è Apple che si mantiene stabilmente al di sopra del 50% della quota totale del mercato con un 53% totale, mostrando un andamento abbastanza stabile e lineare sia rispetto ai trimestri precedenti sia al medesimo trimestre del 2023, l’unico punto un po’ a sorpresa riguarda l’ultimo trimestre del 2024 che mostra una percentuale molto più elevata probabilmente a causa del lancio di iPhone 15.

Il mercato globale mostra comunque una contrazione del 6% e possiamo anche notare come Samsung stia effettivamente vivendo un periodo poco florido dal momento che è scesa in modo abbastanza diretto dal 31% del mercato del primo trimestre del 2024 ad uno stabile 23% totale in questo trimestre che ci siamo lasciati alle spalle.

Osservando questi dati, però una precisazione è doverosa, trattandosi del mercato americano serve considerare un dettaglio importante, Apple va estremamente di moda all’interno degli USA dal momento che possedere un telefono della grande mela morsicata, rappresenta quasi l’emblema di uno status quo elevato, cosa che lo rende altamente desiderato soprattutto nella fascia di età media della popolazione americana, dunque non c’è da sorprendersi che Apple rivendichi una fetta di mercato così elevata sebbene la qualità dei suoi prodotti sia assolutamente indiscutibile.