Iliad costa pochissimo: si possono avere 250 giga in 5G

Iliad continua a distinguersi con tariffe chiare e convenienti, pensate per chi cerca trasparenza e grandi quantità di dati. Le tre offerte attualmente disponibili includono minuti e SMS illimitati verso tutti e garantiscono prezzi bloccati per sempre.

Giga 120 a 7,99€ al mese

Questa offerta mette a disposizione 120 GB per navigare in 4G, insieme a minuti e SMS senza limiti. È attivabile sia dai nuovi clienti che da chi è già cliente Iliad. Per questi ultimi, però, è necessario avere un’offerta attiva che costi meno di 7,99€.

Giga 180 a 9,99€ al mese

Con Giga 180 si ottengono 180 GB in 5G (nelle aree coperte), oltre a minuti ed SMS illimitati. È una soluzione ideale per chi cerca più velocità e maggiore capacità di navigazione.

Giga 250 a 11,99€ al mese, il top di Iliad

L’offerta Giga 250 rappresenta la scelta più completa, con 250 GB in 5G e i soliti minuti ed SMS senza limiti.

Iliad e i vantaggi esclusivi di Giga 180 e Giga 250

Chi opta per una delle offerte da almeno 9,99€ al mese può accedere a un prezzo speciale per la fibra ottica Iliad. Il costo scende a 19,99€ al mese (anziché 24,99€), offrendo una connessione ultraveloce anche a casa.

Una delle caratteristiche principali di Iliad è la totale assenza di sorprese. I prezzi indicati sono quelli effettivi e non subiscono modifiche nel tempo, garantendo un rapporto di fiducia solido e trasparente.

Attivare queste offerte è semplice e rappresenta una scelta vantaggiosa per chi desidera affidabilità, convenienza e una connessione di qualità. Con le tariffe Iliad, navigare e comunicare diventa ancora più facile e senza preoccupazioni. Chiaramente non ci sono limiti di alcun tipo in quanto gli utenti a poter sottoscrivere queste offerte sono tutti quelli che hanno banalmente voglia di cambiare gestore. Rispetto agli altri provider dunque, Iliad non restringe la possibilità solo ad alcune persone che provengono da determinati gestori.