Uno dei robot aspirapolvere più apprezzati dal pubblico è sicuramente Roborock Qrevo Slim, dispositivo perfettamente in grado di raggiungere performance di livello nettamnete superiore, sfruttando allo stesso tempo tecnologie di ultima generazione. Il suo prezzo è sempre stato abbastanza elevato, ma fortunatamente Amazon ha deciso di attivare una buona promozione che ne riduce notevolmente la spesa complessiva da sostenere.

All’interno della confezione è possibile trovare una buonissima dotazione di accessori, che ampliano al massimo l’usabilità del prodotto stesso, oltre ad una grande stazione di ricarica e di autosvuotamento. Quest’ultima contiene il contenitore per la polvere, ma anche i serbatoi di acqua pulita e sporca che vengono utilizzati per il lavaggio del pavimento. La massima potenza di aspirazione è di 11000 Pa, con sistema Carpet Boost+, sfruttando una navigazione 3D ToF di ottima qualità, che gli permette di mappare perfettamente gli ambienti.

Amazon: nuova offerta shock su Roborock Qrevo Slim

Il prezzo di questo robot aspirapolvere lo possiamo davvero considerare letteralmente in caduta libera, essendo comunque stato ridotto di 300 euro rispetto al listino iniziale di 1299 euro. In questo modo l’utente si ritrova a poter spendere solamente 999 euro per il suo acquisto definitivo, con consegna gratuita a domicilio da parte di Amazon stessa. Effettuate l’ordine qui.

Il suo spessore di 8,2 centimetri è perfetto per la navigazione nella maggior parte degli ambienti, riuscendo senza troppi problemi o pensieri a recarsi al di sotto di tavoli o piccoli mobili. A differenza di altri modelli in commercio, il prodotto è caratterizzato dalla totale assenza di una torretta LiDAR, in questo modo lo spessore viene ulteriormente ridotto rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Per maggiori informazioni in merito vi potete collegare al link inserito poco sopra.