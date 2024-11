Scegliere una promozione ad attivare sul proprio numero di telefono e senza alcun dubbio una decisione delicata e da ponderare attentamente, in questo momento storico poi i cataloghi sono davvero ricchissimi di possibilità dal momento che i provider italiani cercano di garantirsi il maggior numero di clienti possibile, offrendo soluzioni variegate e con prezzi accessibili ad ogni fascia di utenza.

In parole povere esistono promozioni di ogni genere adatte ad ogni tipologia di utente, da quello che non vuole scendere a compromessi e vuole avere tutto a disposizione senza nessun tipo di limite a chi invece si accontenta di qualcosa in meno risparmiando però in modo importante sul prezzo.

Il noto provider italiano ho mobile, Ha deciso di accontentare un po’ tutti quanti con una nuova promozione lanciata ufficialmente sul suo sito ufficiale che offre tutto ciò di cui avete bisogno con addirittura la connessione 5G abilitata di default ad un prezzo decisamente competitivo, scopriamo insieme di cosa si tratta e le sue caratteristiche.

Tutto ad un prezzo accessibile

La promozione di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di sottoscriverla ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo mensile da corrispondere è di 9,99 €, insieme a quest’ultimo dovrete pagare anche un costo di attivazione di 2,99 € solo se però sottoscrive ad un nuovo numero o effettuata la portabilità da un operatore virtuale specifico presenta all’interno di un elenco di operatori supportati, in questo costo di attivazione è incluso anche il costo della Sim o della eSIM che sceglierete di utilizzare.

Si tratta senza alcun dubbio di una delle migliori promozioni attualmente in circolazione, dal momento che offre tutto ad un prezzo decisamente accattivante, se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider in questione e attivare la promozione con pochi semplici clic direttamente dalla pagina web di quest’ultima.