Huawei si prepara a rivoluzionare ancora una volta il settore smartphone con l’imminente lancio dei Mate 70. Tra le innovazioni più attese vi è il nuovo sensore fotografico “Red Maple”, che introduce il concetto di “Spectral Imaging”. Questo sensore promette una resa cromatica senza precedenti. Anche se i dettagli tecnici restano avvolti ancora nel mistero. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la realtà dei colori. In particolare in termini di tonalità della pelle e nelle ombre. Grazie alla capacità di catturare informazioni cromatiche più dettagliate rispetto ai sensori tradizionali.

Huawei Mate 70: un sistema fotografico avanzato e misterioso

In passato, Huawei aveva già operato nel campo dei sensori con la tecnologia RYYB. Arrivando a sostituire il verde con il giallo per ampliare lo spettro cromatico. Ora, però, sembra voler alzare ulteriormente l’asticella. Nel teaser promozionale rilasciato, infatti, l’attenzione è rivolta al colore rosso. Anche se non è chiaro se si tratti di un omaggio al nome del sensore o di una specifica tecnica. Resta da vedere se questa tecnologia cambierà realmente il modo in cui percepiamo e catturiamo i colori.

Infatti, secondo le prime indiscrezioni, il “Red Maple” potrebbe non essere un sensore principale. Ma un elemento in più destinato a collaborare con le tre fotocamere principali. Ovvero, una wide, una ultrawide e una teleobiettivo. È ipotizzabile che vi sia anche un chip imaging dedicato che elabori i dati raccolti da questo sensore e li integri con quelli delle altre fotocamere. Garantendo così risultati sorprendenti, in quanto più dettagliati realistici.

Il debutto ufficiale della serie Huawei Mate 70 è fissato per il 26 novembre, e l’attenzione del mercato è alle stelle. Si parla infatti di oltre 130.000 preordini in appena 10 ore. Di conseguenza l’interesse per questi dispositivi è innegabile. Rimangono però ancora molte domande su come il nuovo sensore si integrerà nel sistema fotografico. Sarà una semplice evoluzione o un vero e proprio punto di svolta per il settore? La risposta arriverà presto, ma le aspettative sono già altissime.