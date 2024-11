THOMSON lancia i nuovi TV Fire con Alexa e funzioni Smart avanzate

Tra le aziende più in crescita nell’ultimo periodo c’è sicuramente THOMSON, colosso che già in passato ha fatto molto parlare di sé. Dopo aver messo a disposizione dei suoi utenti tanti nuovi prodotti in questi ultimi mesi, sembra essere arrivato il momento di rincarare la dose.

L’azienda infatti ha appena lanciato i suoi nuovi TV Fire. Questi arrivano in due versioni ovvero da 32 e 40 pollici. THOMSON ha pensato di rendere l’intrattenimento domestico ancora più accessibile e personalizzato. Grazie al sistema operativo Fire TV e al controllo vocale Alexa integrato, questi televisori promettono di unire streaming, gestione della Smart Home e un’esperienza visiva di alta qualità in un unico dispositivo.

Tutto a portata di mano

Con il sistema operativo Fire TV, accedere a Netflix, Prime Video e tante altre app è davvero semplice. Ogni membro della famiglia può avere il proprio profilo personalizzato, con consigli e impostazioni su misura. Chi usa dispositivi Apple può inoltre sfruttare il supporto AirPlay per condividere contenuti sul televisore in pochi secondi.

Alexa semplifica la serata

Grazie ad Alexa integrata, basta la voce per cercare un film, avviare una serie TV o persino spegnere le luci mentre ci si prepara a godersi la serata. La Smart Home Dashboard integrata mostra lo stato di tutti i dispositivi connessi, permettendo di controllarli direttamente dal televisore.

Immagini e suono da cinema

Questi televisori non deludono nemmeno sul fronte dell’immagine e del suono. Il supporto a Dolby Audio, Dolby Digital Plus e HDR10 assicura colori brillanti, contrasti nitidi e un audio immersivo, sia sul modello HD da 32 pollici che su quello FHD da 40 pollici. Perfetti per trasformare ogni film in un piccolo evento speciale.

Semplice, versatile e conveniente

La praticità è un altro punto forte: il telecomando Bluetooth include pulsanti rapidi per le app più usate e un comando vocale per Alexa. Grazie a porte HDMI, USB e CI+, si possono collegare facilmente console, decoder e altri dispositivi.

Disponibili ora

I nuovi TV Fire sono già in vendita: il modello da 32 pollici costa 159 €, mentre quello da 40 pollici è disponibile a 209 €. Sono disponibili su Amazon e nei principali negozi di elettronica.