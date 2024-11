Dopo il successo delle cuffie Ace, Sonos amplia i suoi orizzonti con un nuovo progetto ambizioso. Stiamo parlando di un set-top-box pensato per competere con giganti come Roku e Apple TV. Il lancio del dispositivo è previsto per il 2025 e sarà supportato da Ventura. Ovvero, un sistema operativo progettato in collaborazione con The Trade Desk, leader nella pubblicità digitale.

Ventura promette di risolvere alcuni dei problemi più diffusi nello streaming. Tra cui la frammentazione dei contenuti e la scarsa efficacia delle pubblicità online. Infatti, grazie alla sua natura, riuscirà a garantire una gestione trasparente degli annunci pubblicitari. Rendendoli meno invasivi ma più mirati e pertinenti per gli utenti.

Sonos: specifiche e posizionamento di mercato

Il set-top-box Sonos sarà caratterizzato da tecnologie avanzate. Tra cui Dolby Atmos e Dolby Vision, e sarà basato su Android AOSP. Il dispositivo presenterà un’interfaccia utente personalizzata e un design hardware curato direttamente da Sonos. Assolutamente in linea con l’attenzione al dettaglio che contraddistingue da sempre il brand.

Il prezzo, stimato tra 140 e 190€, lo colloca nella fascia medio-alta del settore. In diretta competizione con soluzioni come Amazon Fire TV. In più, il sistema Ventura integrerà strumenti innovativi come OpenPath e Unified ID 2.0, offrendo agli inserzionisti la possibilità di ottimizzare le proprie campagne pubblicitarie grazie a un ROI più preciso e a una migliore misurazione delle impressioni.

Una nuova direzione

L’introduzione del set-top-box rappresenta quindi un’evoluzione importante per Sonos. In quanto l’azienda punta ad ampliarsi ed andare oltre il mondo dell’audio. Dopo il successo delle cuffie Ace, il brand si prepara quindi a confrontarsi con nuove sfide. Cercando di mantenere la qualità e l’innovazione che hanno reso i suoi prodotti sempre riconoscibili.

Questa espansione però comporta anche dei rischi. Sonos dovrà evitare gli errori del passato, come quelli legati all’implementazione della sua app mobile, e garantire che il nuovo dispositivo sia all’altezza delle aspettative del pubblico.