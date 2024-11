Samsung Galaxy S25 Ultra: nuove foto online, il top di gamma sarà così

Di continuo sul web spuntano fuori le immagini dei nuovi dispositivi in arrivo e questa volta è toccato di nuovo al prossimo adepto di casa Samsung. Il nuovo Galaxy S25 Ultra sta facendo parlare di sé visto che il momento si avvicina e in questo caso ha messo in mostra le sue linee con quelle che sembra immagini reali.

Sono emerse nuove immagini del Galaxy S25 Ultra, offrendo un’occhiata più completa al prossimo smartphone di punta di Samsung. Le prime foto trapelate in mattinata mostravano solo la parte frontale e posteriore, ma ora abbiamo una visione più dettagliata di quello che potrebbe essere il design definitivo.

Samsung Galaxy S25 ultra compare in foto: gli angoli sono effettivamente meno spigolosi

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda i bordi. A differenza dei modelli precedenti, il Galaxy S25 Ultra sembra avere angoli meno pronunciati e bordi leggermente curvi. Questo piccolo cambiamento potrebbe rendere il dispositivo più comodo da tenere in mano, senza stravolgere il design squadrato che caratterizza la serie Ultra.

Dalle immagini si può notare anche un altro particolare molto interessante ovvero la cornice laterale piatta. Potrebbe essere questo uno degli aspetti più importanti che distaccherebbe il prossimo top di gamma dal Galaxy S24 Ultra. Secondo i rumor, questa scelta dovrebbe migliorare l’ergonomia e far apparire le cornici dello schermo più sottili. Un dettaglio che potrebbe attirare chi cerca un telefono con un look più moderno e raffinato. Inoltre, si dice che le cornici del display saranno ancora più ridotte rispetto a quelle dei principali smartphone del 2024.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra mostrerà davvero i muscoli. Si partirà innanzitutto dal processore top di gamma, ovvero il nuovo Snapdragon 8 Elite. Questo verrà affiancato da 16 GB di RAM. Sul fronte della fotocamera, si parla di un sensore ultragrandangolare da 50 MP che andrebbe a sostituire l’attuale 12 MP, offrendo scatti ancora più dettagliati.