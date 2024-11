Uno sconto davvero imperdibile e da non sottovalutare va a coinvolgere il Samsung Galaxy S24+, uno smartphone che punta in altissimo mettendo a disposizione del consumatore prestazioni più uniche che rare, sebbene lo si possa facilmente considerare nella fascia intermedia della line-up di quest’anno. La promozione Amazon può essere sfruttata solamente fino al 2 dicembre, ma attenzione, le scorte sono limitate e potrebbero terminare anzitempo.

Il processore, a differenza della versione Ultra e base, è un Samsung Exynos 2400, con GPU Xclipse 940, che viene completato con 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna, il tutto a muovere un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, con densità di pixel pari a 509, mantenendo tecnologia Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, 16 millioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Samsung Galaxy S24+: un’offerta da non credere su Amazon

Il suo prezzo di vendita di listino sarebbe di 1309 euro, un valore più che bilanciato con le prestazioni e la qualità del prodotto stesso, ma che Amazon ha deciso di ridurre fortemente per permettere ad ogni singolo utente di accedervi senza pensieri. Ecco quindi che è possibile godere di uno sconto del 34%, fino a scendere a 869 euro, con incluso l’alimentatore, ed anche garanzia di 24 mesi. L’ordine può essere effettuato qui.

Eccellente è il comparto fotografico, all’interno del quale possiamo trovare ben 3 sensori differenti, caratterizzati da un principale da 50 megapixel, con alle spalle un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche uno zoom ottico 3X da 10 megapixel. I video, in questo caso almeno, vengono girati al massimo in 8K a 30fps, con possibilità comunque di optare anche per un 4K a 60fps, ugualmente di ottima qualità generale.