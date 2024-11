Arriva il nuovo bando per dare vita al Parco Solare delle Torri. Si tratta di un progetto avanzato per la sostenibilità energetica. Inoltre, intende anche valorizzare la periferia romana. L’iniziativa, proposta da Engie Servizi Spa, adotta la formula del partenariato pubblico-privato. Un modello che favorisce la collaborazione tra enti pubblici e imprese private.

Parco solare a Roma: ecco cosa sappiamo

Il progetto si basa su pannelli fotovoltaici. Quest’ultimi saranno posizionati sui tetti della sede municipale. Oltre che su quelli dei tre edifici scolastici del complesso Melissa Bassi. Ciò li renderà autosufficienti per l’energia. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la gara dovrà anche gestire gli impianti. Ciò per un periodo di 20 anni, in cambio della possibilità di usufruire della gestione dell’energia prodotta.

Gli immobili interessati dal progetto del parco solare presentano sistemi di illuminazione datati e poco efficienti. Per tal motivo, è prevista la sostituzione delle attuali lampade fluorescenti – 693 nella sede municipale e 525 nei plessi scolastici – con moderne lampade a LED. Quest’ultime garantiranno un’illuminazione più efficiente e a basso consumo.

Altro punto del progetto riguarda le aree verdi adiacenti. Ciò grazie anche all’intervento dell’Università Tor Vergata. Ciò porterà ad impiantare alberi e arbusti. Quest’ultimi avranno il compito di assorbire carbonio. Contribuendo in tal modo ad un calo delle emissioni e al miglioramento dell’aria.

Il parco solare pubblico sarà l’elemento centrale dell’iniziativa. Quest’ultimo è progettato per fornire energia pulita e autonoma agli edifici coinvolti. Si prevede un risparmio energetico impressionante. Nel dettaglio, il 96% per il Municipio. Mentre il 92% per le scuole materna, elementare e media. La capacità di generazione sarà di circa 554kilowatt. Con una riduzione di 170 tonnellate di CO2 ogni anno.

L’energia prodotta in eccesso verrà immessa nella rete. Ciò porterà all’alimentazione di una Comunità Energetica Rinnovabile al momento in costituzione. Tale modello consentirà di condividere l’energia prodotta. Promuovendo la sostenibilità e creando benefici diffusi per l’intera comunità.