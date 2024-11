La NASA continua a realizzare il programma Artemis. Si tratta di un importante progetto nato durante l’amministrazione Trump. È finalizzato a stabilire una presenza umana duratura sulla Luna. A tal proposito, l’agenzia spaziale statunitense ha assegnato nuove missioni. Quest’ultime sono state affidate a SpaceX e Blue Origin. Ovvero due delle più importanti aziende private nel settore aerospaziale, già impegnate nello sviluppo dei lander per il trasporto degli astronauti sulla superficie lunare.

NASA: nuove missioni in arrivo

Per il nuovo progetto, l’obiettivo non è il trasporto di equipaggi. Lo scopo delle missioni è spostare carichi pesanti fondamentali per lo sviluppo di una base lunare. Tra cui ci sono rover pressurizzati, habitat e infrastrutture essenziali. Tali elementi sono cruciali per la creazione di una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna. Dettaglio importante per portare avanti esperimenti scientifici avanzati. Inoltre, getta anche le basi per future esplorazioni su Marte.

A tal proposito, SpaceX avrà il compito di trasportare un rover pressurizzato progettato dall’agenzia spaziale giapponese JAXA. Mentre Blue Origin sarà incaricata della consegna di un habitat lunare. Le missioni sono previste rispettivamente per il 2032 e il 2033.

Tale assegnazione rappresenta un passo strategico per il programma Artemis della NASA. Quest’ultimo punta a consolidare il ruolo delle aziende private come partner cruciali nell’esplorazione spaziale. SpaceX utilizzerà una versione cargo della Starship, denominata HLS. Mentre Blue Origin impiegherà il lander Blue Moon. Entrambi i mezzi, però, richiederanno ulteriori sviluppi tecnologici e una rigorosa revisione da parte della NASA prima di essere approvati per le missioni operative.

Il programma Artemis non si limita alla Luna, ma la vede come un trampolino per missioni future verso Marte e oltre. La capacità di trasportare carichi pesanti è una componente chiave di tale visione. Tale scenario sottolinea l’importanza della cooperazione e della competizione nell’espansione delle capacità umane nello spazio. Delineando un futuro sempre più promettente per l’esplorazione spaziale.