A partire dal 2025, non sarà più possibile concludere contratti per luce e gas solo con il consenso verbale a telefono. Per completare la stipula, sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto un documento scritto. Quest’ultimo, contenente tutte le condizioni contrattuali, sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale. Tale cambiamento mira a rafforzare la trasparenza e la consapevolezza del consumatore.

Un’altra importante novità riguarda i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali tradizionali. Come quelli conclusi porta a porta, durante eventi promozionali o in situazioni simili. In suddetti casi, il periodo per esercitare il diritto di ripensamento sarà esteso. Si passa da 14 a 30 giorni. Tale misura intende tutelare meglio i consumatori. In particolare, coloro che potrebbero aver sottoscritto un contratto in modo affrettato o sotto pressione.

Contratti luce e gas: interventi per tutelare i consumatori

Le nuove regole verranno attuate in modo ufficiale dal 1 gennaio del nuovo anno. Esse si inseriscono nell’ambito delle revisioni del Codice del Consumo introdotte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge sulla concorrenza del 2022.

Il provvedimento evidenzia l’importanza di fornire un supporto durevole. Sia in formato cartaceo che digitale, che riporti in modo chiaro e completo tutte le informazioni contrattuali. Tale garanzia consente ai consumatori di effettuare scelte più informate e ponderate. Anche eventuali modifiche contrattuali, come variazioni unilaterali o rinnovi, dovranno essere comunicate in maniera trasparente. Tali notifiche dovranno essere separate da altre informazioni di natura commerciale. Ciò con un preavviso minimo di tre mesi. Se la modifica risulta vantaggiosa per il cliente sarà sufficiente un preavviso di un mese.

Un altro aspetto importante riguarda l’onere della prova. Quest’ultimo ricadrà interamente sul venditore. In caso di contestazioni sulla validità dei contratti o sulle variazioni apportate, sarà il venditore a dover dimostrare di aver rispettato tutte le procedure previste. Incluse le comunicazioni su supporti appropriati. Ciò rafforza ulteriormente le garanzie per i consumatori. Promuovendo maggiore equità e responsabilità nel settore.