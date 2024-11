Iliad torna a sorprendere con la sua promozione FLASH 150. Un’offerta ciclica che sostituisce temporaneamente la GIGA 120, ora uscita dal listino. FLASH 150 propone un pacchetto completo a un prezzo estremamente competitivo minuti ed SMS illimitati. Inoltre, sono compresi 150 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 9GB dedicati al roaming in Europa. Tutto a soli 7,99 euro al mese. Come tutte le offerte Iliad, anche quest’ultima garantisce il prezzo bloccato “per sempre“. Il tutto senza aumenti o costi nascosti.

Torna la promo Iliad FLASH 150

L’offerta è pensata per i nuovi clienti e per chi desidera passare all’operatore mantenendo il proprio numero con la portabilità da un altro gestore. Per aderire, basta sottoscrivere FLASH 150 entro le ore 10:00 del 12 dicembre 2024. L’attivazione prevede un costo iniziale di 9,99 euro per l’acquisto della SIM. Mentre il contratto non ha vincoli sulla sua durata. Gli utenti sono liberi di recedere in qualsiasi momento. Con un semplice preavviso di 30 giorni, senza penali.

FLASH 150 include tutti i servizi che rendono Iliad un punto di riferimento nel panorama della telefonia. Tra cui ci sono l’hotspot gratuito e il servizio “Mi richiami”. Inoltre, c’è il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’offerta garantisce minuti illimitati verso numeri internazionali di oltre 60 Paesi. Per chi cerca maggiore sicurezza durante la navigazione, è incluso anche l’accesso al servizio McAfee Safe Family.

La promo Iliad FLASH 150 rappresenta una soluzione ideale per chi desidera una tariffa chiara e completa. Il tutto con un ampio traffico dati a disposizione e l’assenza di vincoli contrattuali. La promozione conferma l’impegno dell’operatore nel proporre offerte trasparenti e competitive. Ideali per chi vuole gestire il proprio piano telefonico senza brutte sorprese. Come anticipato, l’offerta Iliad è disponibile solo per un breve lasso di tempo. Dunque, è fondamentale procedere il prima possibile per non perdere la vantaggiosa occasione messa a disposizione.