Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento One UI 6 Watch per la serie Galaxy Watch6, basato su Wear OS 5. L’interfaccia introduce diverse funzionalità innovative, pensate per migliorare il monitoraggio della salute e l’esperienza d’uso complessiva. Tra le novità più importanti troviamo il Punteggio Energetico. Si tratta di un indicatore intuitivo delle condizioni fisiche e mentali basato su dati raccolti dal dispositivo.

Galaxy Watch6 : l’ aggiornamento arriverà anche sui modelli più datati

Altre funzioni includono consigli personalizzati supportati dall’intelligenza artificiale Galaxy AI. Oltre che un monitoraggio del sonno migliorato grazie ad algoritmi avanzati e una selezione di nuovi quadranti personalizzabili. Le persone ora potranno anche sfruttare la funzione Sfida. La quale consente di confrontare i propri risultati sportivi con le performance precedenti, e creare Routine di allenamento personalizzate per combinare vari esercizi in base agli obiettivi individuali. Le nuove opzioni disponibili, infine, permettono di controllare smartphone Galaxy collegati, rispondendo alle chiamate o scattando foto con estrema facilità.

Oltre a migliorare l’esperienza dei possessori di Galaxy Watch6, Samsung ha confermato che One UI 6 Watch sarà presto disponibile anche per alcuni modelli più vecchi. I dispositivi compatibili includono GalaxyWatch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4Classic e WatchFE. Estendendo così le sue novità a un ampio numero di utenti.

Questa scelta sottolinea l’impegno di Samsung nel supportare i propri prodotti anche a distanza di anni dal loro lancio, offrendo un sistema aggiornato ed estremamente competitivo. Per ora, però, l’azienda non ha indicato una data precisa per il rilascio di questi modelli. Gli interessati quindi, non dovranno far altro che attendere con pazienza e prepararsi a esplorare le nuove funzionalità una volta che l’aggiornamento sarà disponibile.

Insomma, con One UI 6 Watch, Samsung punta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartwatch. Offrendo innovazioni importanti e garantendo un supporto software che continua a soddisfare le esigenze dei suoi numerosi clienti.