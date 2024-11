Google Play Awards 2024: app, giochi e libri, ecco quali sono i migliori titoli

Anche quest’anno, i Google Play Awards hanno celebrato l’eccellenza tra app, giochi e, per la prima volta, libri disponibili sul Play Store. L’evento, ormai una tradizione, offre agli utenti spunti per scoprire nuovi contenuti da aggiungere alle proprie librerie digitali.

Le migliori app del 2024 ai Google Play Awards

Tra le app, il riconoscimento più importante è andato a Partiful, una piattaforma intuitiva per organizzare eventi. Dalla creazione degli inviti alla gestione delle risposte, quest’app semplifica ogni aspetto della pianificazione. Non sorprende la vittoria di Max come miglior app multi-dispositivo: il popolare servizio di streaming di HBO continua a conquistare il pubblico con il suo vasto catalogo.

Altri premi hanno evidenziato app di nicchia, tra cui:

I migliori videogiochi

Il premio di miglior gioco dell’anno è stato assegnato ad AFK Journey, un RPG apprezzato per la sua accessibilità e il divertimento senza pressioni sugli acquisti in-app. Clash of Clans si è distinto come miglior gioco multi-dispositivo, grazie al recente supporto per PC e Chromebook.

Tra i vincitori:

I migliori libri del Play Store

Novità assoluta per quest’anno, i libri hanno trovato spazio tra i premi. Tra i vincitori:

Fantasy : Dragon Rider di Taran Matharu;

: Dragon Rider di Taran Matharu; Thriller : All the Colors of the Dark di Chris Whitaker;

: All the Colors of the Dark di Chris Whitaker; Romance : House of Flame and Shadow di Sarah J. Maas;

: House of Flame and Shadow di Sarah J. Maas; Fiction: All Fours di Miranda July.

Con questa edizione, i Google Play Awards dimostrano ancora una volta di saper premiare il meglio della tecnologia e della cultura digitale, offrendo un’esperienza sempre più completa ai propri utenti.