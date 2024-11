Nuova interessante promozione attivata direttamente su una delle migliori smart TV Samsung attualmente in circolazione, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una riduzione quantomeno importante, proprio grazie alle ultime offerte dedicate per il Black Friday di Amazon.

Il modello coinvolto nello sconto è il QE50Q64DAUXZT, i più esperti ed attenti alle nomenclature avranno già scoperto essere un pannello da 50 pollici di diagonale, che viene impreziosito dalla presenza di una risoluzione massima in 4K, mantenendo inalterata una tecnologia di ultima generazione, il QLED. Sotto il cofano si può trovare un processore Quantum 4K Lite, con supporto a DVB-T2, Q-Symphony e OTS Lite, ma anche Ultimate UHD Dimming e Gaming Hub, adatto a tutti coloro che vogliono giocare con il proprio televisore.

Smart TV Samsung ad un prezzo inedito su Amazon

La promozione Amazon attiva in questi giorni fa sognare letteralmente i consumatori, con la possibilità comunque di essere tra i primi a mettere le mani su una smart TV di ultima generazione decisamente qualitativa. Il suo listino sarebbe di 699 euro, cifra che Amazon ha deciso di abbassare proprio per “festeggiare” il Black Friday, così da arrivare a spendere solamente 499 euro. Ricordiamo che per tutti i prodotti acquistati è prevista la garanzia di 24 mesi, l’ordine può essere effettuato qui.

Le sue dimensioni sono complessivamente in linea con le aspettative, riuscendo così a raggiungere 111,8 x 68,2 x 22,4 centimetri, la colorazione del prodotto è Grigio Titanio, all’interno della confezione l’utente può trovare sia il televisore, che un piccolo telecomando per il controllo da remoto, a cui si aggiunge il cavo di alimentazione ed il manuale di istruzioni, utile soprattutto per il montaggio della base di appoggio sulla superficie.