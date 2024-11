WindTre prolunga fino all’8 dicembre 2024 le promozioni dedicate ai clienti già attivi per l’acquisto degli smartphone Samsung Galaxy S24 FE e GalaxyZ Flip 6 256GB. Questi modelli possono essere abbinati all’offerta MIA Smart Pack Unlimited 5G. Essa comprende minuti illimitati, 500 SMS e almeno 100 giga di traffico dati in 5G, con velocità ridotta dopo il superamento della soglia.

Un’opportunità esclusiva per i già clienti WindTre

Il Galaxy S24 FE viene proposto a 14,99€ al mese per 30 mesi. Mentre il GalaxyZ Flip6 è disponibile a 26,99€ al mese. Per alcuni clienti selezionati però il costo scende rispettivamente a 11,99 e 22,99€ al mese. Nessun anticipo è richiesto per chi opta per il finanziamento. L’offerta rappresenta quindi un’occasione ideale per chi cerca dispositivi di ultima generazione a un prezzo davvero competitivo.

Ma non è tutto. Dal 19 novembre 2024, WindTre lancia una promozione esclusiva dedicata al Motorola Edge 50 Neo, pensata per le festività natalizie. Lo smartphone è acquistabile con la formula “Telefono Incluso” a 9,99€ per 30 mensilità. Per alcuni clienti selezionati, è disponibile una versione Limited Edition con un costo mensile ridotto a 7,99€. In entrambi i casi, non è previsto un anticipo iniziale.

La formula Telefono Incluso, riservata ai clienti con offerte Easy Pay, richiede un contributo unico di 6,99€ per l’attivazione. Questo sistema consente di distribuire il costo del dispositivo su più mesi, rendendo più accessibile l’acquisto di un modello di fascia alta. Insomma, con tutte queste soluzioni disponibili, WindTre dimostra ancora una volta l’attenzione verso i propri clienti con offerte personalizzate. Assolutamente ideali per chi desidera aggiornare il proprio smartphone senza affrontare spese elevate. Queste sono solo alcune delle tante promozioni che l’ operatore propone in questo periodo pre natalizio. Di conseguenza, se siete interessati a conoscere altre soluzioni disponibili o ad avere maggiori informazioni a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore. Qui troverete un’ offerta per ogni vostra esigenza.