Corsair amplia il suo catalogo con due periferiche dedicate agli utenti Apple. Stiamo parlando della tastiera K65 Plus Wireless e il mouse M75 Wireless. Progettati per integrarsi con macOS, entrambi i dispositivi vantano caratteristiche tecniche di alto livello e si distinguono per design curato e colorazioni esclusive. La tastiera, compatta al 75%, utilizza switch meccanici pre-lubrificati, che garantiscono fluidità e reattività nella digitazione. Il punto di forza? L’autonomia, che raggiunge le 266 ore in modalità wireless.

Corsair: funzionalità personalizzabili e prezzi competitivi

Non meno impressionante è il mouse M75 Wireless. Soprattutto grazie al suo sensore ottico da 26.000 DPI che assicura una precisione impeccabile, perfetta per il gaming e la produttività. Entrambi supportano connessioni Bluetooth, tecnologia Slipstream (a bassa latenza tramite ricevitore USB) e collegamento cablato con USB-C. Offrendo così una flessibilità totale nel loro uso quotidiano.

Le nuove periferiche Corsair non si limitano però solo a performance elevate. Poiché grazie al software iCue, compatibile con macOS, ogni utente può adattare tasti e illuminazione RGB alle proprie esigenze. Tale integrazione permette di sfruttare al massimo le funzionalità, rendendo i dispositivi estremamente versatili per ogni tipo di utilizzo.

Disponibili in due eleganti tonalità, “Frost”(bianco) e “Glacier Blue”, la tastiera e il mouse sono pensati per chi desidera un design piuttosto ricercato che si abbina allo stile minimalista dei prodotti Apple. La K65 Plus Wireless ha un prezzo di 170€ circa. Mentre il mouse M75 Wireless viene proposto invece a 120€.

Con questo lancio, Corsair si rivolge a una nicchia spesso trascurata. Ovvero i clienti Mac che cercano periferiche di alta qualità senza rinunciare alla compatibilità. Queste soluzioni rappresentano un’alternativa concreta alle periferiche ufficiali Apple. In quanto garantiscono prestazioni avanzate ed una maggiore possibilità di personalizzazione. Insomma, Corsair, ancora una volta, dimostra di saper anticipare le esigenze del mercato attuale, sempre in continua evoluzione e più competitivo che mai.