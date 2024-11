La casa automobilistica Mitsubishi torna al centro dell’attenzione con una possibile novità che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Non a caso, infatti, sembrerebbe che il costruttore giapponese sia al lavoro su alcuni importanti progetti di cui però non si hanno dettagli ufficiali.

Quel che sappiamo è che la casa automobilistica giapponese potrebbe essere al lavoro su alcuni modelli elettrici. Strategia che posizionerebbe il costruttore in linea con le altre case costruttrici che puntano ad ampliare la propria gamma con modelli elettrificati. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo quelle che potrebbero essere le novità che vedremo nei prossimi mesi.

Mitsubishi: SUV elettrico in arrivo sul mercato

Portare sul mercato novità elettriche sembra essere ormai l’obiettivo di tantissime case automobilistiche. Ogni giorno sentiamo parlare di nuovi modelli con prestazioni ottimali e un’adeguata autonomia che rendono l’esperienza di guida del tutto eccellente. Per quanto riguarda Mitsubishi, sappiamo che il nuovo anno rappresenterà un punto importante per la strategia del marchio. Non a caso, il 2025 sarà l’anno in cui saranno lanciati nuovi modelli nel Vecchio Continente.

Nello specifico, vedremo un SUV disponibile sia nella versione ibrida che endotermica e un SUV che sarà invece proposto esclusivamente con motorizzazione elettrica. In merito al SUV elettrico, purtroppo, non si hanno dettagli visto che il costruttore non ha ancora annunciato le caratteristiche tecniche che andranno a contraddistinguerlo dal resto della gamma. Non si esclude che qualche dettaglio possa essere ripreso dalla nuova Renault Scenic E-Tech Electric.

Se cosi fosse, il SUV potrebbe essere proposto in due versioni. Una con motore da 170 CV e 280 Nm di coppia e una seconda versione con propulsore da 220 CV e 300 Nm di coppia. Rispettivamente una con batteria da 60 kWh e l’altra da 87 kWh per un’autonomia WLTP pari a 420 e 620 km. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli in merito al SUV della Casa giapponese.