Giungono spifferi contrastanti in merito all’iPhone che nel 2025 prenderà il posto dell’attuale variante Plus, cioè iPhone 17 Slim o iPhone 17 Air, com’è stato etichettato ultimamente. Un’indiscrezione di qualche giorno fa sosteneva che uno spessore record fosse fuori portata a causa delle difficoltà ad appiattire la batteria oltre un certo limite, e che dunque il record, almeno per la serie degli iPhone, fosse seriamente a rischio.

L’indiscrezione

L’analista Jeff Pu, in una nota pubblicata poche ore fa dalla banca d’investimento Haitong di Hong Kong, rafforza i segnali su uno spessore bassissimo, addirittura intorno ai 6 millimetri. L’attuale record di spessore della gamma iPhone lo detiene iPhone 6: il modello del 2014 misura appena 6,9 mm, il 6s dell’anno successivo non riuscì a far meglio e nemmeno a mantenere il livello del predecessore a causa dell’introduzione del Force Touch.

Lo spessore negli ultimi anni

Uno spessore di circa 6 mm farebbe dunque di iPhone 17 Air o iPhone 17 Slim il modello più sottile di sempre, avrebbe circa un quarto dello spessore in meno di un iPhone 16 Pro e Pro Max. Ecco l’evoluzione dello spessore a riguardo: iPhone 17 Air o Slim: 6 mm

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: 8,25 mm

iPhone 16 e 16 Plus: 7,8 mm

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: 8,25 mm

iPhone 15 e 15 Plus: 7,8 mm

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: 7,85 mm

iPhone 14 e 14 Plus: 7,8 mm

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max: 7,65 mm

iPhone 13 e 13 mini: 7,65 mm

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max: 7,4 mm

iPhone 12 e 12 mini: 7,4 mm

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max: 8,1 mm

iPhone 11: 8,3 mm

iPhone XS e XS Max: 7,7 mm

iPhone XR: 8,3 mm

iPhone X: 7,7 mm

iPhone 8 Plus: 7,5 mm

iPhone 8: 7,3 mm

iPhone 7 Plus: 7,3 mm

iPhone 7: 7,1 mm

iPhone 6s Plus: 7,3 mm

iPhone 6s: 7,1 mm

iPhone 6 Plus: 7,1 mm

iPhone 6: 6,9 mm, che risulta essere finora il più sottile iPhone di sempre

Per ora le voci hanno tratteggiato un iPhone 17 Air con un display da 6,6 pollici circa con Dynamic Island per fotocamera frontale e Face ID, chip Apple A19 con modem 5G non di Qualcomm ma di Apple, una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel e una frontale da 24 MP, telaio in alluminio e, ovviamente, almeno 8 GB di RAM.