Continuano ad intensificarsi ulteriormente i rumors e le indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone del produttore tech Xiaomi. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi Redmi K80. Questi saranno annunciati a breve per il mercato cinese e ora, grazie ad alcuni teaser ufficiali pubblicati dall’azienda, sappiamo la data precisa del debutto ufficiale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Redmi K80, l’azienda rivela la data del debutto ufficiale sul mercato

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha rivelato tramite la pubblicazione di alcune immagini teaser la data del debutto ufficiale della nuova serie di smartphone top di gamma a marchio Redmi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Redmi K80. Secondo gli ultimi teaser pubblicati dall’azienda, i nuovi device saranno annunciati ufficialmente sul mercato durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 27 novembre 2024.

Le nuove immagini teaser appena emerse ci hanno inoltre confermato quello che sarà il design della backcover di questi dispositivi. Come è possibile osservare, sul retro la backcover avrà una doppia rifinitura. In alto dove c’è il modulo fotografico sembra che ci sarà una rifinitura nera lucida, mentre il resto della backcover sembra avere una rifinitura nera opaca.

Nella parte alta della backcover sarà poi presente un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno sembra che saranno collocati tre sensori fotografici, mentre il flash LED sembra essere collocato al di fuori del modulo circolare. Secondo le indiscrezioni emerse in rete fino ad ora, i nuovi device della serie saranno due, Redmi K80 e Redmi K80 Pro. Proprio quest’ultimo modello, in particolare, sembra che potrà vantare la presenza dall’inedito e potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. All’appello non mancheranno neanche il supporto alla ricarica rapida da ben 120W e la certificazione di impermeabilità IP68 per la resistenza contro acqua e polvere.