Huawei ha deciso di iniziare a vendere in formato di preordine i nuovi Mate 70 anche se la data di presentazione ufficiale è il 26 novembre in Cina. La serie comprenderà il modello base, il modello Pro, il Pro+ e l’ RS. Con le prime preordinazioni, sono già arrivati a 130mila e se andrà avanti così probabilmente arriveranno al milione di unità. Inizialmente potranno essere ordinati solamente i primi tre modelli di Huawei poiché la versione RS arriverà in un secondo momento.

Grazie alla piattaforma Vmall, si possono cominciare a trovare le prime informazioni sui modelli sopra elencati per avere un’ idea più precisa sulle capacità di questi dispositivi. I nuovi prodotti saranno fondamentali per far salire di livello la società anche perché avranno delle funzionalità molto utili per gli utenti. Ovviamente si tratta di informazioni che dovranno essere documentate con le informazioni reali dopo la sua presentazione tra qualche giorno.

Huawei, ecco le specifiche tecniche dei nuovi modelli

I nuovi Mate 70 avranno un vetro frontale curvo sui quattro bordi e degli spigoli più arrotondati. Per il Mate 70 versione base, ci sarà una ricarica rapida da 66 watt, 12 GB di RAM e tre tipologie di archiviazione, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Fotocamere da 50 MP per la principale, 12 MP per il teleobiettivo, 40 MP per l’ ultra wide, 16 MP per l’ infrarosso e 13 MP per quella frontale. Dal punto di vista del Mate 70 Pro ci sarà: 12 GB di RAM e sempre le tre tipologie di memorie, telecamere pressoché identiche tranne che per il teleobiettivo che è invece di 50 MP. Per il Mate 70 Pro+ invece ci saranno 16 GB di RAM con 512 GB di memoria di archiviazione o 1 TB. Il Mate 70 RS avrà una ricarica rapida via cavo da 100 watt ed è disponibile nella colorazione Rui Red e Xuan Black.

Questi modelli hanno molto da offrire e ovviamente saranno apprezzati ancora di più quando verranno distribuiti agli utenti dopo la spedizione.