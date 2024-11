Cosa c’è di più bello dello stare a casa guardando la televisione con l’atmosfera creata da una bellissima serie tv che ci siamo scelti sulla nostra piattaforma di streaming preferita, purtroppo Netflix non ci dice così.

Infatti la famosissima piattaforma di streaming a quanto sembra sta nuovamente alzando i prezzi per i suoi servizi.

Netflix, un nuovo rialzo?

Parliamo già di metà ottobre quando la famosa piattaforma di streaming invia una lettera agli azionisti. Comunicando addirittura il futuro aumento dei prezzi per gli abbonamenti di varie realtà, come ad esempio quella italiana. Ed è proprio così che nei primi giorni di novembre, i primi utenti possessori di abbonamenti di lunga data stanno ricevendo un email da Netflix, con una notizia di incremento prezzi.

A quanto pare Netflix non parla di aumenti nella stessa email, parla più che altro di aggiornamento di prezzi. Quest’ultimi dovrebbero essere giustificati dal numero di contenuti nuovi e dalla qualità del servizio offerto.

Un aggiornamento che costa ben caro ai vari utenti, infatti Netflix rialza nuovamente l’abbonamento del Premium a ben 19,99 euro al mese. Se la fortuna non è dalla nostra parte e abbiamo anche un utente extra il prezzo sale nuovamente arrivando a ben 24,98 euro al mese per Netflix. Non siamo di sicuro sulle montagne russe e quello è sicuro. Un abbonamento del genere arriva a costare quanto quelli per la fibra ottica se non inferiori.

Parlando di connessioni, i primi abbonati alla fibra Iliad ad esempio pagano un prezzo che si aggira ai 15,99 euro o 19,99 euro al mese. Senza contare le numero offerte da altri gestori che si aggirano sempre intorno ai 25 euro. Dei prezzi che comunque sono attualmente comparabili a quello di un abbonamento per Netflix. Se ancora non vi è arrivata un email di comunicazione da Netflix, non c’è niente da preoccuparsi, visto che l’effettivo aumento partirà con l’inizio di dicembre.