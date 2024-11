La nuova truffa che svuota i conti è in agguato nelle vostre e-mail

Moltissime persone si sono ritrovate improvvisamente in mail alcuni messaggi molto ambigui. Questi sembrerebbero offrire grandi occasioni ma in realtà non sono altro che trabocchetti. Ogni truffa di tipo phishing agisce infatti mettendo in difficoltà gli utenti, rendendogli la vita difficile.

Truffa: questi sono i messaggi che fanno credere di poter avere dei bonus di gioco

“DoctorSpins Casino offre ai giocatori un benvenuto senza deposito bonus 3000 €/$ + 250 giri gratuiti. Questa è una grande opportunità per iniziare a guadagnare senza rischiare i tuoi soldi. Il bonus è disponibile qui sotto per un periodo di tempo limitato, quindi registrati gratuitamente oggi e non perderti nulla. Il bonus può essere utilizzato per giocare a qualsiasi gioco offerto da DoctorSpins Casino. You can withdraw any winnings you win from the bonus, provided the bonus conditions are me

RICHIEDI QUI”

In molti in realtà stanno ricevendo anche un altro messaggio, sempre con lo stesso marchio e sempre con lo stesso nome. Quello che trovate qui in basso dunque non è altro che l’ennesimo tentativo di creare le persone con una truffa che vuole far credere di poter guadagnare un lauto bonus:

“Doctor Spin ha aggiornato attentamente la nostra piattaforma con le

ultime offerte, comprese offerte esclusive solo per te!

Doctor spin Casino ti offre un incredibile bonus di benvenuto di €/$1500 + 300 giri gratuiti! Questa è una grande opportunità per iniziare a guadagnare senza rischiare i propri soldi.

Non perderti nulla: offerte esclusive che non troverai da nessun’altra parte! 1500$

300 CORSA LIBERA

Richiedi ora il tuo bonus

Ora goditi premi illimitati senza deposito richiesto!

Gioca ora

Questo bonus esclusivo è disponibile per un periodo limitato, quindi iscriviti gratuitamente oggi e non perdere questa opportunità! Utilizza il tuo bonus su qualsiasi gioco offerto da Fortune Panda e ritira le tue vincite non appena le condizioni del bonus vengono soddisfatte. Approfittane adesso! Richiedi ora il tuo bonus“.