Black Friday Esselunga: tecnologia e risparmio mai visti così

Quest’anno Esselunga si trasforma in un autentico paradiso per gli amanti della tecnologia! Non solo eccellenza e convenienza sui prodotti alimentari, ma occasioni tech irripetibili. Magari non immaginavi che Esselunga avesse tali device tech, ne rimarrai sorpreso! C’è un’intero reparto pieno zeppo di tecnologia a prezzi così tanto bassi che ti chiederai il perché tu non ci sia passato prima! Ora, poi, Esselunga ha attivato delle promo favolose per il Black Friday! Vediamo cosa c’è!

Smartphone e auricolari a costi stracciatissimi

Sei pronto a lasciarti stupire? Gli auricolari Nubox Hero Music TWS, perfetti per chi cerca praticità e qualità audio, sono tuoi per soli 9,90 euro, un ribasso clamoroso rispetto ai 29,90 euro originali. E per chi desidera qualcosa di più ambizioso, il Samsung Galaxy A05S, con 4GB di RAM e 128GB di memoria, è disponibile al prezzo stracciato di 115 euro. Ma le sorprese non finiscono qui! L’iPhone 15, simbolo di innovazione e design, ti aspetta in versione 128GB a soli 739 euro, con un risparmio di 179 euro. Non avresti mai pensato di trovare questi prezzi in un supermercato, vero? Esselunga dimostra ancora una volta di essere in grado di sorprendere con offerte che uniscono qualità e convenienza.

Casa e intrattenimento al top con le promo di Esselunga

Anche la tua casa può beneficiare di questo Black Friday da capogiro. Il robot aspirapolvere Roomba Combo Essential, fedele alleato per pavimenti sempre impeccabili, è disponibile a soli 189 euro. Vuoi rinnovare il tuo salotto? La TV LED Samsung Serie 7 da 43 pollici è tua per 279 euro, mentre la versione da 55 pollici si porta a casa con appena 379 euro. Un’occasione che garantisce intrattenimento al massimo livello senza svuotare il portafoglio.

E non dimenticare la cucina: il microonde Samsung MS20A3010AH/ET, pratico ed efficiente, scende a 59,40 euro, con quasi 40 euro di risparmio. È il momento ideale per rinnovare i tuoi spazi e aggiungere quel tocco di innovazione che hai sempre desiderato. Le offerte sono valide fino al 30 novembre, ma la disponibilità è limitata. Non perdere l’opportunità di approfittare di prezzi così competitivi. Vai subito nel tuo punto vendita Esselunga o scopri online le promozioni più vicine a te. Con sconti così incredibili, il tuo Black Friday non è mai stato così speciale.