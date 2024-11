È in corso un periodo particolarmente dinamico per il settore delle interfacce. Dopo il lancio della prima versione stabile di Android 15 di Google ora anche Samsung è a lavoro per velocizzare lo sviluppo della sua nuova interfaccia personalizzata. Si tratta di One UI 7 che si baserà proprio su Android 15. L’azienda sudcoreana sta lavorando per garantire che i dispositivi della famiglia Galaxy possano beneficiare di tale importante novità. A tal proposito, è emerso che un dispositivo in particolare potrebbe essere tra i primi a ricevere un’anteprima del nuovo aggiornamento.

Samsung alle prese con il lancio del nuovo One UI 7

Secondo quanto riportato è stato individuato sui server dell’azienda riservati al modello Galaxy A53, il primo firmware di prova della nuova interfaccia. Al momento, è solo un test interno. Samsung non ha ancora dichiarato niente sulla questione. Eppure, l’avvistamento suggerisce che l’azienda sudcoreana sta considerando attivamente tale modello per sperimentare il nuovo software.

È importante sottolineare che, in ogni caso, i modelli Galaxy A53 riceveranno, come tutti gli altri dispositivi del marchio, l’aggiornamento ufficiale alla One UI 7.0 il prossimo anno. Suddetto aggiornamento sarà distribuito dopo il lancio della nuova serie di punta: ovvero il Samsung Galaxy S25. Quest’ultima è prevista per l’inizio del 2025. La One UI 7 si preannuncia come uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni. Ciò con l’obiettivo di trasformare l’esperienza utente sui dispositivi Galaxy.

Per il Samsung Galaxy A53, quest’ultimo è il terzo importante aggiornamento del sistema operativo. Confermando l’impegno dell’azienda verso una politica di supporto esteso per i propri dispositivi. Inoltre, lo smartphone riceverà anche Android 16 e la futura One UI 8.0. Rispettando le tempistiche promesse. Samsung ha dichiarato che la beta della One UI 7 sarà disponibile entro la fine del 2024. Mentre la versione stabile arriverà ad inizio del prossimo anno. Con il tempo l’aggiornamento arriverà su tutti i dispositivi e permetterà agli utenti di sfruttare le nuove funzioni.