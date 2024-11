SwitchBot, un brand leader nella ristrutturazione e automazione per smart home, è entusiasta di offrire sconti fino al 40% per il Black Friday 2024. I sconti di Black Friday dureranno dal 21 novembre al 2 dicembre, il momento perfetto per chiunque sia interessato alle smart home per aggiornare i propri ambienti con i prodotti innovativi e ben progettati di SwitchBot a prezzi imbattibili.

Offerte per il Black Friday 2024

SwitchBot Serratura Pro + Hub Mini Matter Abilitato + Tastiera Tattile

Potenzia la sicurezza domestica con SwitchBot Serratura Pro, ora incluso nel bundle con la Tastiera Tattile per un’esperienza utente più conveniente, e Hub Mini Matter Abilitato per un’abitazione smart ancora più integrata. Con questo bundle, Serratura Pro supporta fino a 15 metodi di sblocco, è compatibile con la maggior parte delle serrature e può essere controllato tramite impronta digitale, codice, app SwitchBot o comandi vocali, offrendo l’ingresso senza chiave, l’accesso remoto e le notifiche in tempo reale, con un’installazione facile che non richiede strumenti extra o modifiche alla porta.

Prezzo Originale: 239,99 €

Prezzo Black Friday: 179,99 € (SCONTO DEL 25%)

Dove Acquistare: Negozio Amazon SwitchBot

SwitchBot S10 offre un’esperienza di pulizia avanzata e a mani libere grazie al suo design doppia-stazione, che include funzionalità di auto-riempimento, auto-drenaggio e auto-svuotamento. Con una doccia d’acqua specifica collegata al sistema di idraulica esistente nelle case degli utenti, lo S10 garantisce una pulizia accurata senza interventi manuali, insieme a una potente aspirazione, un mop RevoRoll™ auto-pulente e una navigazione avanzata. Include anche una tecnologia di auto-pulizia unica chiamata RinseSync™ che consente allo S10 di pulire/lavare automaticamente il mop durante la pulizia, offrendo un’ulteriore convenienza e riducendo la diffusione della contaminazione durante la pulizia. Inoltre, lo S10 può anche riempire la serbatoia dello SwitchBot umidificatore evaporativo (riempimento automatico), per creare un’esperienza di smart home ancora più automatizzata per gli utenti.

Prezzo Originale: 1099,99 € Prezzo Black Friday: 679,99 € (SCONTO DEL 38%) Dove Acquistare: Negozio Amazon SwitchBot



Kit SwitchBot Meter Pro (Stazione Meteorologica)

SwitchBot Meter Pro, dotato di sensori svizzeri, fornisce letture rapide e accurate della temperatura e dell’umidità all’interno. Utilizzato con gli SwitchBot Hub, può accedere ai dati online, visualizzando la temperatura, l’umidità e le previsioni del tempo per le prossime 12 ore. Inoltre, gli utenti possono apprezzare i dati esterni collegando il Meter Pro allo SwitchBot Metro Esterno. Inoltre, il Meter Pro (Monitor di CO2) utilizza la tecnologia avanzata dell’Infrarosso Non Dispersivo (NDIR), fornendo feedback precisi e in tempo reale sulla qualità dell’aria.

Meter Pro+Metro Esterno+Hub Mini Matter Abilitato:

Prezzo Originale: €74,99 Prezzo Offerta: €59,99 (SCONTO DEL 20%) Dove Acquistare: Negozio Amazon SwitchBot



Meter Pro (Monitor di CO2):

Prezzo Originale: €69,99 Prezzo Offerta: €52,49 (SCONTO DEL 25%) Dove Acquistare: Negozio Amazon SwitchBot



SwitchBot K10+ Pro

SwitchBot aspirapolvere robotico mini K10+ Pro è progettato per garantire un’eccezionale prestazione di pulizia negli angoli e sui bordi. La sua compatta dimensione gli consente di navigare e pulire aree che gli aspiratori ordinari non raggiungono. Con un diametro di soli 24,8 cm e un’altezza di 9,2 cm, il K10+ Pro pulisce agevolmente sotto i tavoli da cena, le poltrone ergonomiche, i divani, i bauli e anche gli spazi più ristretti, nonché altre aree basse. In parallelo, il suo sensore PSD migliorato può rilevare con ancora più precisione i bordi delle pareti e degli angoli, anche accanto ai gambali di tavoli e sedie, il che, combinato con una velocità di rotazione della spazzola per i bordi di 200 giri al minuto, consente al K10+ Pro di pulire ancora più efficacemente.

Prezzo Originale: €599,99 Prezzo Offerta: €399,99 (SCONTO DEL 33%) Dove Acquistare: Negozio Amazon SwitchBot



SwitchBot Curtain 3

Automatizza le tende regolari in modo seamless con SwitchBot Curtain 3, progettato per tipi di Rod e U Rail, consentendo agli utenti di aprire e chiudere le tende utilizzando uno smartphone, comandi vocali o un sensore di luce per regolazione automatica in base all’illuminazione ambientale. Questo dispositivo è compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, e offre un’installazione facile con carica solare, fornendo un’ulteriore convenienza e efficienza energetica. Inoltre, quando utilizzato con SwitchBot Hub 2 o Hub Mini Matter Abilitato, SwitchBot Curtain può supportare perfettamente il protocollo Matter per un’esperienza di smart home ancora più integrata.

Prezzo Originale: €89,99 Prezzo Offerta: €67,49 (SCONTO DEL 25%) Dove Acquistare: Negozio Amazon SwitchBot



Offerte Aggiuntive

Oltre ai prodotti evidenziati, la vendita di Black Friday di SwitchBot offre sconti straordinari su una vasta gamma di altri dispositivi, incluse soluzioni di sicurezza come la SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K, hub per smart home come la SwitchBot Hub 2 e monitor di ambiente come l’Umidificatore Evaporative (Auto-riempimento). Che tu stia costruendo una smart home da zero o aggiungendo nuove funzionalità alla tua configurazione, l’offerta di SwitchBot offre opzioni versatile e facili da installare per tutti.

Le offerte di Black Friday di SwitchBot sono disponibili dal 21 novembre al 2 dicembre 2024, e per ulteriori informazioni sulle offerte, si prega di visitare lo store Amazon IT di SwitchBot.