Uno studio dell’Università del Queensland (QUT) ha documentato significativi cambiamenti nell’interazione sulla piattaforma X, coincidenti con il sostegno pubblico di Elon Musk a Donald Trump. L’indagine, guidata dal professor Timothy Graham della QUT e dal professor Mark Andrejevic dell’Università Monash, ha rilevato un aumento del 138% nelle visualizzazioni e del 238% nei retweet dei post di Musk a partire dal 13 luglio, rispetto ai mesi precedenti.

Elon Musk e le sue interferenze politiche

La ricerca ha analizzato 56.184 post pubblicati tra gennaio e ottobre 2024, focalizzandosi sull’account di Musk e su un gruppo di profili politicamente schierati. I risultati mostrano un incremento che supera i normali trend di coinvolgimento sulla piattaforma. Parallelamente, altri account di orientamento repubblicano hanno registrato un aumento simile, benché meno marcato, soprattutto in termini di visualizzazioni. Al contrario, i profili democratici non hanno mostrato variazioni comparabili, con un coinvolgimento più bilanciato rispetto ai parametri come retweet e “mi piace”.

Lo studio si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sui possibili bias dell’algoritmo della piattaforma, già oggetto di attenzione da parte di testate come il Wall Street Journal e il Washington Post. Tuttavia, gli autori riconoscono che le limitazioni nell’accesso ai dati, dovute alla chiusura dell’API accademica di X, rappresentano un ostacolo per un’analisi più dettagliata. La disponibilità di strumenti come l’API Premium potrebbe offrire in futuro una visione più completa del fenomeno.

Le conclusioni della ricerca non sono prive di controversie. La figura di Musk, divenuta sempre più centrale nel dibattito pubblico, continua a suscitare reazioni forti. Recentemente, il miliardario è stato coinvolto in una polemica con l’Italia, scaturita dalle sue critiche al sistema giudiziario e alle politiche sull’immigrazione. Le sue affermazioni hanno spinto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a replicare con fermezza, sottolineando l’importanza di un dialogo rispettoso tra le parti e la sovranità della democrazia italiana.