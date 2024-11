Mediaworld Black Friday: PROMO più eccezionali non esistono

Il Black Friday, il periodo più bello di tutto l’anno per chi ama lo shopping a costi più ragionevoli. Se sei un appassionato di tecnologia, sai di cosa stiamo parlando e sai anche quanti store propongono promozioni in questo momento. MediaWorld ha superato però tutti, compresa se stessa, quest’anno, con una selezione di offerte da paura, così folli che non ci si crede. Adesso è ora di fare acquisti e di riempire il carrello con il top del tech risparmiando.

OFFERTE da paura da MediaWorld per il più pazzo Black Friday

Che ne dici del Samsung Galaxy A54? Elegante, potente e ora incredibilmente conveniente. Durante questo Black Friday di MediaWorld, sarà tuo al prezzo extra stracciato di 299 euro. Sei un appassionato di videogiochi? Allora preparati: la PS5 Slim digitale, tanto attesa dai gamer di tutto il mondo, è disponibile a 386,99 euro. Un vero affare, non trovi? Pensa a quante ore di gioco ti aspettano!

Preferisci qualcosa di più pratico e utile per la tua vita quotidiana? Anche in questo caso, MediaWorld ha l’offerta giusta per te. Il rasoio Philips OneBlade QP6551/15, perfetto per chi cerca precisione e comfort, è ora tuo per 69,99 euro. Un piccolo lusso quotidiano a un prezzo accessibile, ideale per prendersi cura di sé senza far piangere il portafoglio. MediaWorld non delude con i pc portatili! Il potente Samsung Galaxy Book4, dotato di Core i7, è ora in offerta a 699 euro. Hai mai visto un prezzo così per un laptop di questa qualità? È la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in un unico dispositivo elegante ed extra leggero. Preferisci una soluzione versatile ma altrettanto performante per caso? Il laptop HP 15s-fq5091nl, al prezzo pazzo 599 euro, è una valida alternativa.

E per i veri fan dei videogiochi? Non possiamo non menzionare EA SPORTS FC25 per PS4, il gioco che ogni appassionato sogna di avere. Ora in offerta a 59,99 euro, non puoi lasciartelo scappare. Insomma, le offerte sono così irresistibili che sarebbe un peccato non approfittarne. Il Black Friday di MediaWorld renderà ogni acquisto possibile. Sbrigati e clicca qui per esplorare il sito ed acquistare.