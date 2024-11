Nelle ultime settimane, molte parole si sono trovate ad affrontare un problema imprevisto. Ovvero, aprendo l’app Note sui loro iPhone, tutti i promemoria sembravano essere spariti. Questo disguido si è verificato subito dopo l’accettazione dei nuovi termini di utilizzo di iCloud, ed ha causato immediatamente un senso di disagio e preoccupazione. Ad ogni modo, in risposta alle segnalazioni, Apple ha pubblicato una guida per aiutare gli utenti a recuperare i dati.

Apple: iCloud tra errori tecnici e azioni legali

La procedura suggerita dalla casa di Cupertino è piuttosto semplice. Innanzitutto, bisogna accedere all’app Impostazioni e verificare che la sincronizzazione delle Note sia attiva nella sezione iCloud. In caso contrario, l’opzione dovrà essere abilitata. Se le note continuano a non riapparire, si consiglia di effettuare il riavvio e ripetere il controllo. Una volta completati questi passaggi, le informazioni salvate su iCloud dovrebbero tornare visibili sui device associati all’account.

Non si tratta però dell’unico problema riscontrato. In quanto, sono state segnalate anche alcune difficoltà per l’accettazione dei nuovi termini di utilizzo di iCloud. Infatti alcuni utenti hanno ricevuto proprio un messaggio di errore che impedisce l’operazione. Aveva in questo caso Apple suggerisce di aggiornare il software all’ultima versione di iOS, iPadOS o visionOS per risolvere la situazione.

Le difficoltà tecniche non sono però l’unica grana per l’ azienda. Nel Regno Unito, essa è stata accusata di pratiche monopolistiche. L’associazione dei consumatori che ha promosso l’azione legale chiede così un risarcimento di 3 miliardi di sterline. Sostenendo che iCloud renda gli utenti eccessivamente dipendenti dal mondo Apple.

Con una guida pratica per risolvere i problemi tecnici e una vicenda legale in corso, la società si trova ora a dover ripristinare non solo i dati mancanti, ma anche la fiducia dei suoi utenti. Un compito non semplice, ma necessario per mantenere intatta la sua reputazione costruita nel tempo.