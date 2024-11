Which?, associazione britannica dei consumatori britannica, ha dato inizio ad un’azione legale contro Apple. L’azienda di Cupertino è stata ritenuta responsabile di pratiche contro la concorrenza. Nel dettaglio, viene fatto riferimento al servizio di cloud storage iCloud. L’obiettivo di tale intervento da parte di Which? è ottenere un rimborso multimiliardario per conto degli utenti. L’associazione ritiene che Apple abbia limitato la scelta dei propri utenti. Nello specifico, avrebbe imposto ingiustificatamente l’utilizzo di iCloud come opzione privilegiata. In particolare, la denuncia riguarda la politica dell’azienda di Cupertino di offrire solo 5 GB di spazio di archiviazione gratuito. Dettaglio che spinge gli utenti ad optate per piani a pagamento. Quest’ultimi vanno da 0,99 sterline al mese per 50 GB fino a 54,99 sterline per 12 TB.

Apple sotto accusa: ecco i dettagli

L’associazione ritiene che tale strategia abbia confinato gli utenti all’interno dell’ecosistema Apple. Rendendo, quindi, difficoltoso l’uso di servizi alternativi. Pratica che dunque limita la libertà dei consumatori e ostacola la concorrenza con altre piattaforme. Per risolvere il caso senza ricorrere a una lunga battaglia legale, Which? ha proposto che Apple risarcisca i 40 milioni di utenti presenti nel Regno Unito. Ciò con una compensazione di 70 sterline a testa. Per un totale stimato di 3miliardi di sterline. Ovvero pari a oltre 3,5miliardi di euro. L’associazione ha inoltre chiesto ad Apple di aprire iOS. Permettendo agli utenti una reale possibilità di scelta tra diversi servizi cloud.

Riguardo tale situazione, Apple ha respinto le accuse. Cupertino ha dichiarato che i consumatori non sono mai stati obbligati a utilizzare iCloud. Inoltre, è stato dichiarato che molti di essi utilizzano, di fatto, soluzioni di archiviazione terze. Infine, Apple si è detta pronta a difendersi in tribunale. Sottolineando che le sue pratiche non violano le normative sulla concorrenza.

Al momento la situazione rimane aperta. Solo col tempo sarà possibile comprendere quale sarà l’effettiva risoluzione della diatriba tra Which? e Apple.