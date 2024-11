Coca–Cola ha deciso di integrare l’intelligenza artificiale nella nuova campagna pubblicitaria natalizia. Decisione non molto apprezzata dagli utenti. Sembra, infatti, che piuttosto che evocare emozioni di calore e nostalgia, gli spot interamente generati con AI sono considerati una sorta di incubo distopico raccapricciante. La scelta innovativa di Coca-Cola ha sollevato critiche e ironie sui social. Situazione che ha evidenziato i limiti delle attuali tecnologie generative applicate alla produzione video.

Javier Meza, responsabile marketing per l’Europa, ha spiegato che l’obiettivo principale non era l’uso dell’AI, ma modernizzare il concept per l’arrivo delle festività. Un portavoce dell’azienda ha ribadito l’impegno di Coca-Cola verso l’innovazione. Inoltre, ha dichiarato che la campagna mira a rimanere fedele ai valori tradizionali del marchio.

Coca-Cola: nuovi dettagli sulle pubblicità AI

La campagna si compone di tre spot. Quest’ultimi sono stati sviluppati in collaborazione con studi specializzati in AI (Secret Level, Silverside AI e Wild Card). Nonostante gli sforzi, i video hanno messo in luce le carenze delle tecnologie AI. Ciò soprattutto nella rappresentazione degli esseri umani, spesso affetti da proporzioni distorte e movimenti innaturali.

Lo spot principale, ispirato alla storica pubblicità di Coca-Cola del 1995 con i famosi camion natalizi illuminati, presenta un ritmo frenetico e sequenze rapidissime. Dettagli che rendono difficile seguire la narrazione. Tale stile sarebbe stato adottato per evitare il fenomeno della “uncanny valley“. Eppure, sono molte le critiche che fanno riferimento alla presenza di dettagli poco realistici. Come, ad esempio, ruote dei camion che sembrano scivolare, luci prive di coerenza e l’assenza del rassicurante volto di Babbo Natale. Quest’ultimo, infatti, è stato sostituito dall’inquadratura di una mano dall’aspetto innaturale.

Secondo un’analisi di Truescope, oltre le critiche, la maggior parte del pubblico ha espresso un’opinione neutrale (83%). Mentre solo il 7,4% ha apprezzato l’approccio innovativo. Restano però molti gli interrogativi relativi alle risorse impiegate da Coca-Cola per la realizzazione dei suoi spot AI. E non solo. I dubbi principali riguardano soprattutto l’autenticità dell’operazione.