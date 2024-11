Il Realme GT 7 Pro, primo smartphone in Europa con Snapdragon 8 Elite, sarà presentato a Milano il 26 novembre 2024. Il dispositivo promette di rivoluzionare il mercato con prestazioni eccezionali, un comparto fotografico avanzato e un display straordinario. Con un prezzo iniziale di 999,99€, si posiziona come un concorrente diretto dei top di serie più costosi. Proprio perché al pari di loro punta su innovazione e convenienza.

Realme GT 7 Pro: tecnologia AI e fotografia senza precedenti

Il punto di forza del Realme GT 7 Pro è il display OLED Samsung Eco² da 6,78 pollici. Grazie a una luminosità di picco di 6500 nit, offre colori brillanti e dettagli ricchi. Arrivando persino a superare rivali come l’iPhone 16 Pro Max. La frequenza di aggiornamento a 120Hz e la reattività al tocco a 2600Hz assicurano fluidità e precisione. Mentre lo stile quad-curve, solitamente riservato a smartphone di fascia alta, regala un aspetto elegante e un’esperienza visiva davvero coinvolgente.

Ma non è finita qui. Il Realme GT 7 Pro si avvale anche di funzionalità AI all’avanguardia per ridefinire le capacità degli smartphone. Tra le principali innovazioni emergono l’AI Sketch to Image” per creare immagini dettagliate a partire da schizzi. Vi è anche l’AI-Motion Deblue, che garantisce scatti nitidi anche in movimento. Il gaming, invece, beneficia dell’AI-Game Super Resolution, che migliora la qualità grafica fino a 1,5K per un’esperienza più coinvolgente ed immersiva.

Il sistema fotografico è altrettanto impressionante. Si parla infatti di un teleobiettivo Sony IMX882 con zoom ottico 3X e la possibilità di scattare foto subacquee a 360°. La modalità AI Snap offre una qualità superiore per catturare momenti dinamici. Il tutto è gestito dalla nuova interfaccia Realme UI 6.0. La quale combina fluidità, personalizzazione e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente complessiva.

In vendita dal giorno del lancio, il GT7 Pro sarà disponibile con offerte a tempo limitato. Promettendo di fissare nuovi standard nel settore dei cellulari di fascia alta.