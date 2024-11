TIM lancia una nuova promozione dedicata ai clienti di rete mobile in occasione del Black Friday, valida dal 13 novembre al 2 dicembre 2024. Con questa offerta, chi acquista due prodotti a rate può pagare il secondo alla metà del prezzo, ottenendo così uno sconto complessivo interessante. L’iniziativa è disponibile sia nei negozi fisici sia online, con modalità di acquisto leggermente diverse.

TIM lancia un’offerta speciale per il Black Friday

Nei negozi TIM, i clienti possono scegliere liberamente il primo prodotto da acquistare a rate tramite finanziamento TIMFin, mentre il secondo deve essere selezionato da un catalogo dedicato di dispositivi con prezzi già scontati del 50%. Questa soluzione consente di abbinare due finanziamenti distinti, offrendo maggiore flessibilità nella scelta dei prodotti. Tuttavia, anche con più finanziamenti attivati nello stesso periodo promozionale, è possibile ottenere lo sconto solo su un unico prodotto.

Sul sito ufficiale di TIM, la promozione è disponibile attraverso pacchetti predefiniti che combinano due dispositivi a un prezzo complessivo scontato. Per esempio, si possono acquistare due Samsung Galaxy S24 FE a 28 euro al mese per 30 mesi o un Apple iPhone 16 con un Apple Watch Series 10 a 43 euro al mese per 30 mesi. Questa opzione si rivolge a chi preferisce una soluzione già confezionata, senza la possibilità di scegliere i singoli prodotti.

Tutte le offerte prevedono finanziamenti a tasso zero tramite TIMFin, con spedizione gratuita e una garanzia di 24 mesi. Tuttavia, il finanziamento è subordinato all’approvazione delle condizioni contrattuali. In caso di cessazione della linea TIM o dell’offerta dati associata, il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi e della rata finale. Inoltre, nei negozi TIM è consigliata l’attivazione di un’opzione dati sulla linea mobile, che garantisce condizioni agevolate fino alla scadenza del contratto.

Con questa promozione, TIM punta a rendere più accessibili smartphone, smartwatch e altri dispositivi tecnologici, rafforzando l’attrattiva per i clienti durante il periodo degli acquisti natalizi.