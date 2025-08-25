AliExpress sconta di 380 euro il Realme GT 7 Pro: prezzo bassissimo

Nuova opportunità di risparmio per tutti coloro che vogliono acquistare Realme GT 7 Pro su AliExpress, il nuovo top di gamma dell’azienda cinese ha un prezzo davvero di tutto rispetto, che abbassa di molto la spesa che il consumatore si ritrova a sostenere, pur mantenendo inalterate le specifiche tecniche e le sue prestazioni generali.

Il prodotto è leggermente più grande e ingombrante degli altri modelli in commercio, proprio perché raggiunge un peso di 223 grammi, con dimensioni di 162,5 x 76,9 x 8,55 millimetri di spessore, sebbene abbia completa resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il display è sufficientemente grande, poiché parliamo comunque di un 6,78 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED con refresh rate dinamicamente variabile tra 1 e 120Hz, passando anche per 450 ppi, risoluzione di 1264 x 2780 pixel ed oltre 16 milioni di colori.

Il processore non potrebbe essere migliore, difatti è il top di gamma del momento, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,32GHz, che viene affiancato dalla sua ottima GPU Adreno 830 e 16GB di RAM. La memoria interna è variabile in relazione appunto alla variante che l’utente decide di acquistare, vi possiamo dire avere un massimo di 1TB (e non essere espandibile con microSD).

AliExpress, nuovi sconti speciali vi attendono

Il Realme GT 7 Pro, come era lecito attendersi dato il livello qualitativo del prodotto, ha un prezzo di listino di 908,04 euro, davvero molto elevato e spesso irraggiungibile per molti utenti. Fortunatamente AliExpress ha pensato di lanciare uno sconto importante di 379,29 euro, in modo che il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 528,75 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Dovete sapere, ad ogni modo, che la variante in promozione prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, con spedizione diretta dalla Spagna e consegna entro pochi giorni a domicilio. La garanzia è di 24 mesi e copre tutti i difetti di fabbrica.