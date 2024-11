Il Black Friday Expert è magia pura: i PREZZI sono WOW

Ci siamo: il Black Friday di Expert è finalmente arrivato! Vi state ancora chiedendo se cambiare smartphone o fare un upgrade al vostro laptop? Non aspettate oltre! È il momento di regalarsi il meglio della tecnologia, a prezzi mai visti prima. Questo è l’evento che ogni appassionato di innovazione aspetta con ansia tutto l’anno. Natale è dietro l’angolo, e con queste offerte non solo potrete coccolare voi stessi, ma anche fare felici amici e familiari con regali da sogno.

Il meglio del tech a prezzi super stracciati da Expert

Avete bisogno di un nuovo smartphone? Lo XIAOMI Redmi Note 13, ora disponibile con i suoi 8GB di RAM e ben 256GB di memoria, in una vivace colorazione mint green, è disponibile al super prezzo pazzo di 179,90 euro! Vi sembra già fantastico? Beh, aspettate di sentire questa: se amate il lusso e non volete scendere a compromessi, l’elegante APPLE iPhone 14 nel sofisticato colore mezzanotte è vostro per soltanto 629,90 euro. Sì, avete letto bene! Ma le offerte non finiscono qui. Se cercate un tocco di originalità, il REALME 12 5G in una spettacolare tonalità twilight purple è la scelta perfetta, sempre al costo spettacolare di 179,90 euro.

Non vi accontentate solo di un nuovo smartphone? Volete migliorare la vostra attrezzatura da lavoro o semplicemente rendere più piacevoli i momenti di svago? Anche qui, Expert vi ha pensato! Se il vostro vecchio pc fa i capricci e sembra un aereo in decollo, non c’è momento migliore per cambiare. Il potente LENOVO Ideapad Slim 3 con processore Intel i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD è ora in super offerta alla bellezza di soli 599 euro. Immaginate la velocità e la fluidità con cui potrete lavorare! E per chi cerca eleganza e prestazioni al top, il raffinato APPLE MacBook Air 13” M3 è un vero sogno tecnologico, disponibile alo costo ultra straccato 1249 euro. Ma non dimentichiamoci del divertimento! Se volete un’esperienza visiva mozzafiato, il colosso delle smart TV è qui per voi: il SAMSUNG Crystal UHD da 75 pollici al prezzo mozzafiato di 699 euro. Cosa state aspettando? Riuscite a immaginare la magia di guardare le vostre serie preferite su uno schermo così? Correte sul sito di Expert, vi basta cliccare qui.