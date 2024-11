Fastweb ha deciso di sorprendere i suoi clienti. Come? Con un’iniziativa gratuita che aggiunge 50GB di traffico dati al mese al piano tariffario di alcuni utenti selezionati. Questo regalo, che non comporta costi aggiuntivi, è valido fino a quando il cliente mantiene la sua attuale offerta mobile. Coloro che saranno coinvolti vengono avvisati tramite una notifica sull’app MyFastweb, dove possono cliccare sul pulsante “Scopri” per visualizzare tutti i dettagli della promozione.

Fastweb verso l’innovazione: il futuro passa da Vodafone Italia

L’iniziativa è semplice. L’ aggiunta dei giga avviene in maniera automatica e si attiva a partire dal primo rinnovo successivo alla comunicazione ricevuta. I clienti possono monitorare i GB extra direttamente nella sezione “Internet” dell’app. Però, in caso di cambio offerta, il bonus verrà disattivato. Questa promo gratuita è stata già proposta in estate. Ma ora coinvolge un nuovo gruppo di clienti e, in alcuni casi, anche quelli che avevano già beneficiato dell’offerta estiva. In alcune segnalazioni, si parla addirittura di 100GB in regalo. A dimostrazione di un ulteriore sforzo di Fastweb per fidelizzare i propri utenti.

Oltre a promuovere iniziative a favore dei propri clienti, l’ operatore guarda al futuro con l’integrazione della rete mobile VodafoneItalia. Grazie all’acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom, azienda madre di Fastweb, i clienti saranno spostati man mano su questa rete. Ciò rappresenta un’evoluzione molto importante. In quanto consentirà di migliorare le prestazioni e ampliare la copertura della linea. Specialmente per le tecnologie più avanzate come il 5G.

Attualmente, Fastweb si affida a TIM per le tecnologie 2G e 4G e a WINDTRE per il 5G e altre reti precedenti. Ma, la migrazione a Vodafone offrirà un’unica infrastruttura, garantendo stabilità e velocità. L’amministratore delegato Walter Renna ha confermato che questo passaggio sarà un punto di svolta per l’azienda. Poiché rafforzerà la concorrenza di Fastweb nel mercato della telefonia mobile italiana.